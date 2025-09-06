Catolicii de la Vatican sărbătoresc în weekend primul pelerinaj LGBTQ+, un pas pentru diversitate în Biserică

Peste o mie de catolici LGBT+, alături de familiile lor, iau parte în acest weekend la un pelerinaj organizat în cadrul „Anului Sfânt”, considerat „un semnal important” pentru diversitate în Biserica Catolică, scrie AFP.

Mai mult de 1.400 de participanţi, din aproximativ douăzeci de ţări, au răspuns invitaţiei lansate de asociaţia italiană „La Tenda di Gionata” (Cortul lui Jonathan), care a dorit implicarea lor în jubileul Bisericii.

Un astfel de eveniment este organizat o dată la 25 de ani.

Deşi nu este prevăzută o întâlnire privată cu papa Leon XIV, evenimentul rămâne unul extrem de relevant, pentru că reprezintă prima dată când un pelerinaj LGBT+ apare în calendarul oficial al Jubileului.

Una dintre persoanele care iau parte la eveniment este Yveline Behets, o femeie transgender de 68 de ani din Bruxelles, care a mers 130 de kilometri pe jos alături de aproximativ 30 de persoane LGBT+ pe traseul Via Francigena pentru a ajunge la Roma.

În ciuda „dificultăţilor relaţionale şi culturale” din lumea catolică din prezent, unde nu se simte „întotdeauna recunoscută”, ea cere ca Biserica să acorde mai multă atenţie „pluralităţii”.

„Nu trebuie să ne înţelegem greşit cuvântul «primire»: nu suntem străini primiţi în mod excepţional sau mai regulat, facem parte din aceeaşi familie”, afirmă Yveline Behets.

Pentru Yveline, Biserica seamănă cu „un munte pe care îl urci şi care are mai multe versante”.

„Nu vedem lucrurile întotdeauna în acelaşi mod, dar aşa este şi este foarte bine aşa”, a mai spus aceasta.

La fel ca milioane de alţi credincioşi, pelerinii LGBT+ au urcat sâmbătă după-amiază pe bulevardul care duce la Vatican pentru a trece prin „Poarta Sfântă” a bazilicii Sfântul Petru.

Tot sâmbătă, de dimineaţa, sute de participanţi au fost la o liturghie oficiată de vicepreşedintele Conferinţei Episcopale Italiene la Chiesa del Gesu, după o veghe de rugăciune cu mărturii emoţionante.

Papa Francisc, care a condus Biserica din 2013 până la moartea sa din aprilie, a promovat constant o viziune deschisă „tuturor, tuturor, tuturor”. A încurajat apropierea de comunitatea LGBT, dar doctrina religioasă a Bisericii nu s-a schimbat.

În anul 2023, când a luat decizia de a permite binecuvântarea cuplurilor de acelaşi sex, Papa Francisc a provocat o serie de reacții dure în lanț din partea unor cercuri conservatoare, mai ales în Africa.

Rămâne de văzut care va fi poziția pe care papa Leon XIV o va adopta referitor la acest subiect delicat în lumea catolică. Până în prezent, el a fost foarte rezervat în ceea ce privește drepturile persoanelor LGBTQ+.