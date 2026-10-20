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Cazul unei românce provoacă un proces și o dezbatere în Italia. Ea a fost concediată pentru că și-a îngrijit mama bolnavă de cancer

Cazul unei românce a provocat o mare dezbatere în Italia. Controversa a pornit deoarece ea a fost concediată pentru că și-a îngrijit mama bolnavă de cancer și astfel a lipsit o perioadă de la muncă. Sindicaliștii i-au sărit în apărare și au dus dezbaterea în instanță.
Cazul unei românce provoacă un proces și o dezbatere în Italia. Ea a fost concediată pentru că și-a îngrijit mama bolnavă de cancer
Sursa foto: Pexels
Petru Mazilu
20 oct. 2026, 11:02, Social
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Românca în vârstă de 55 de ani lucra la o companie din provincia Belluno, Italia.

Femeia era angajată de 11 ani. În vară, ea și-a anunțat șefii că își va prelungi vacanța din România cu o săptămâna pentru a-și îngriji mama bolnavă de cancer.

La întoarcere, însă, românca a fost concediată. În apărarea femeii, au sărit sindicaliștii care consideră concedierea o măsură disproporționată.

Deoarece firma a refuzat să renunțe la măsura concedierii, sindicaliștii au decis să se adreseze instanței.

În plus, ei pregătesc și măsuri de protest. Continuarea pe Mediafax Italia.

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