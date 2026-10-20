Cazul unei românce provoacă un proces și o dezbatere în Italia. Ea a fost concediată pentru că și-a îngrijit mama bolnavă de cancer

Românca în vârstă de 55 de ani lucra la o companie din provincia Belluno, Italia.

Femeia era angajată de 11 ani. În vară, ea și-a anunțat șefii că își va prelungi vacanța din România cu o săptămâna pentru a-și îngriji mama bolnavă de cancer.

La întoarcere, însă, românca a fost concediată. În apărarea femeii, au sărit sindicaliștii care consideră concedierea o măsură disproporționată.

Deoarece firma a refuzat să renunțe la măsura concedierii, sindicaliștii au decis să se adreseze instanței.

În plus, ei pregătesc și măsuri de protest. Continuarea pe Mediafax Italia.