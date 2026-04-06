Ce nu e bine să faci în Săptămâna Mare 2026. În ce zile nu se spală rufe și ce semnifică fiecare zi până la Paște

Paștele ortodox 2026 se apropie, iar credincioșii intră de luni, 6 aprilie, în Săptămâna Mare, perioada care precede una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății. Anul acesta, Paștele ortodox va fi celebrat duminică, 12 aprilie, iar Vinerea Mare cade pe 10 aprilie. Pentru mulți români, aceste zile sunt dedicate rugăciunii, postului, liniștii sufletești și pregătirii pentru Învierea Domnului.

Săptămâna Mare, numită și Săptămâna Sfintelor Pătimiri, este perioada de la Florii până în Sâmbăta Mare inclusiv și are ca element central Deniile, slujbe de seară care marchează, pas cu pas, ultimele zile din viața pământească a lui Iisus Hristos. În tradiția ortodoxă, fiecare zi are o încărcătură spirituală aparte și cheamă la mai multă atenție față de viața lăuntrică.

În ce zile nu se spală rufe în Săptămâna Mare

În multe zone din țară, tradiția populară spune că rufele se spală doar luni și marți din Săptămâna Mare. Lunea este considerată ziua curățeniei generale, când gospodinele aerisesc casa, spală geamurile și pun totul în ordine, în timp ce marțea este văzută ca ultima zi potrivită pentru treburi gospodărești mai grele.

De miercuri și până la Paște, potrivit obiceiului păstrat din bătrâni, nu este bine să se spele rufe. În mentalul popular, miercurea este asociată cu ziua trădării lui Iuda, iar joia, vinerea și sâmbăta sunt zile de reculegere, respect și pregătire sufletească. De aceea, în multe familii se evită spălatul, certurile, petrecerile sau activitățile considerate nepotrivite pentru solemnitatea acestor zile.

Ce semnifică fiecare zi din Săptămâna Mare

Lunea Mare deschide Săptămâna Patimilor și, în tradiția liturgică, este ziua în care se face pomenirea lui Iosif cel preafrumos și a smochinului neroditor, simbol al vieții fără rod duhovnicesc. Este și motivul pentru care această zi este privită ca un moment de început, de curățire și de îndreptare.

Marțea Mare este legată de pilda celor zece fecioare, un îndemn la veghe și pregătire sufletească. Mesajul acestei zile este limpede: credinciosul trebuie să fie pregătit în orice clipă, cu mintea trează și cu sufletul curat.

Miercurea Mare. În tradiția populară, această zi este adesea legată și de momentul vânzării lui Iisus de către Iuda, motiv pentru care este privită cu și mai multă sobrietate.

Joia Mare are o semnificație aparte și este una dintre cele mai importante zile din această săptămână. Potrivit tradiției ortodoxe, sunt pomenite patru momente esențiale: spălarea picioarelor ucenicilor, Cina cea de Taină, rugăciunea arhierească și începutul Pătimirilor prin vânzarea Domnului. În multe case din România, în această zi se vopsesc ouăle roșii și se fac ultimele pregătiri importante pentru masa de Paște.

Vinerea Mare, sau Vinerea Patimilor, este ziua răstignirii lui Iisus Hristos și una dintre cele mai triste, dar și cele mai profunde zile din calendarul ortodox. În biserici se citesc cele 12 Evanghelii, are loc scoaterea Epitafului, iar mulți credincioși țin post aspru sau chiar post negru. În tradiția populară, spălatul, gătitul de plăcere și orice activitate zgomotoasă sunt evitate în această zi.

Sâmbăta Mare este ziua îngropării Domnului și a așteptării Învierii. În plan spiritual, este o zi a tăcerii și a nădejdii, iar în plan gospodăresc este momentul ultimelor pregătiri pentru noaptea de Înviere. În multe familii se pregătesc pasca, cozonacul și celelalte bucate tradiționale, însă atmosfera rămâne una de reculegere.

Ce nu e bine să faci în Săptămâna Mare

Dincolo de obiceiul legat de spălatul rufelor, bătrânii spun că în Săptămâna Mare nu este bine să porți ceartă, să vorbești urât, să faci excese sau să neglijezi rugăciunea. Accentul cade pe curățenia casei, dar mai ales pe curățenia sufletului. Pentru credincioși, aceste zile nu înseamnă doar pregătiri pentru masa de Paște, ci și un drum interior către Înviere, marcat de post, liniște și participare la slujbele speciale din biserici.