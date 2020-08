Ce se întâmplă cu piaţa muncii pentru tineri?

Unul din şase tineri cu vârsta între 18 şi 29 de ani nu mai lucrează de la începutul pandemiei, potrivit Organizaţiei Internaţionale a Muncii.



Totuşi, în România sunt unele domenii care încă fac angajări, în ciuda crizei. Cosmin s-a mutat în luna iunie din Brăila în Bucureşti ca să se angajeze. Oferta de muncă a găsit-o pe o platformă online şi îi place acest job pentru că are un salariu mare.



Spune că nu i-a fost greu să găsească de lucru.



„Sincer, nu. Am depus cv-urile şi m-au sunat şi alte companii, şi am ales-o pe asta. Am făcut training şi m-am angajat. A fost compania închisă, până-n iunie şi din iunie am reluat activitatea. O să încerc să avansez aici şi dacă nu merge, ma întorc în domeniu, ca în agricultură găseşti mereu de lucru”, povesteşte Cosmin Vasilescu.

Înainte de acest job, avea o oarecare experienţă: „Am lucrat în domeniul în care am terminat facultatea. Am terminat facultatea de agricultură şi am lucrat în domeniu câteva luni”.

Sorin Faur, specialist în piaţa muncii la Academia de HR a oferit câteva detalii despre calităţile ce i-ar putea ajuta pe tineri să găsească un job.

„Se caută mai degrabă tineri cu competenţe de tip social skills, de genul: ştiu sa comunice. Foarte multe companii, în momentul de faţă, au incertitudine privind viitorul. Vine valul doi de pandemie? Nu vine? Ce se întâmplă: intrăm într-un nou lockdown, nu intrăm? Din acest punct de vedere, să angajezi un om, înseamnă un risc pentru aceste companii, pentru că nu ştiu ce se va întâmpla. «Vom avea capacitatea să-i plătim?»”, a spus acesta.

Cum arată angajatul ideal?

Loredana Beclea, specialist în recrutări Personnel Outsourcing spune că firmele sunt interesate de „oameni care să înceapă să fie productivi în cât mai scurt timp”.