Cele mai ciudate acorduri de înfrățire între orașe. Pe listă sunt localități din România, orașe fictive și jocuri de cuvinte

În lume există înfrățiri făcute exclusiv din umor, jocuri de cuvinte sau coincidențe de nume. Pe primul loc este Trioul Plictisitor: Dull (Scoția) – Boring (SUA) – Bland (Australia). Satul scoțian Dull (Plictisitor) s-a înfrățit oficial cu orașul Boring (Anost/Plictisitor) din statul Oregon, SUA. Ulterior, pentru a întregi „monotonia”, au primit în alianță și regiunea Bland (Insipid) din Australia. Primăriile au declarat că turismul a explodat după ce oamenii au vrut să vadă cu ochii lor indicatoarele rutiere comice.

De asemenea, există o înfrățire din „răzbunare”. Este cazul Berwick-upon-Tweed (Anglia) – Sevastopol (Rusia). Din cauza unei erori birocratice din secolul al XIX-lea în timpul Războiului Crimeii, micul oraș britanic Berwick a rămas tehnic în război cu Imperiul Rus timp de peste 100 de ani. Când s-a semnat o „pace oficială” în 1966, primarul din Berwick a glumit spunând că cetățenii Rusiei pot în sfârșit să doarmă liniștiți.

Înfrățire cu un oraș fictiv

În 2002, micul oraș britanic Wincanton a devenit primul din lume care s-a înfrățit oficial cu un oraș fictiv. Este vorba despre Ankh-Morpork, faimoasa metropolă din seria de cărți Discworld scrisă de Terry Pratchett. Consiliul local a aprobat oficial acordul, iar fanii vin din toată lumea să vadă indicatoarele stradale gemene.

Atrage atenția și asocierea dintre Hell (Norvegia) și Death Valley (SUA). Satul norvegian numit Hell (Iad) s-a asociat simbolic în diverse campanii de turism cu Death Valley (Valea Morții) din California. O combinație perfectă pentru o călătorie de coșmar, au glumit inițiatorii unor campanii publicitare.

Orașe din România prietene cu orașe exotice

Unele orașe din România au semnat acorduri cu locuri exotice, orașe îndepărtate sau insule îndepărtate, însă colaborările au rămas doar pe hârtie

În anul 1992, Galațiul a decis să semneze un acord de înfrățire cu Puerto Limón, un oraș-port tropical din Costa Rica. Legătura nu a adus nicio investiție economică de-a lungul deceniilor. Cluj-Napoca are o legătură oficială cu Chacao, un district plin de contraste din capitala Venezuelei, Caracas.

Orașe românești înfrățite cu metropole

Capitala României are și ea mai multe orașe prietene. Printre cele mai importante orașe înfrățite oficial cu București se numără Ankara (Turcia), Chișinău (Republica Moldova), Atlanta (Statele Unite ale Americii), Atena (Grecia), Tbilisi (Georgia), Beijing (China), Nicosia (Cipru), Pretoria (Africa de Sud) și Amman (Iordania).

Ale orașe din România au și ele acorduri cu metropole din diferite zone ale lumii. Printre cele mai răsunătoare acorduri de înfrățire sunt cele dintre São Paulo (Brazilia) și Cluj-Napoca, Houston (SUA) și Iași, Köln (Germania) și Cluj-Napoca, Xi’an (China) și Iași, Wuhan (China) și Galați, Cleveland (SUA) și Brașov, Palermo (Italia) și Timișoara.

Ce sunt orașele înfrățite

Orașele înfrățite (sau „orașe-surori”) sunt localități din țări diferite legate prin acorduri oficiale de prietenie.

Aceste relații pot facilita schimburi școlare, evenimente culturale și vizite reciproce.

Cum a apărut conceptul de orașe înfrățite

Înfrățirea modernă a orașelor s-a dezvoltat după Al Doilea Război Mondial ca o modalitate de a reclădi încrederea și de a promova pacea. Coventry și Stalingrad (în prezent Volgograd), ambele puternic bombardate în timpul războiului, au stabilit o relație de prietenie în 1944. Acest demers este adesea citat drept prima formă modernă de înfrățire între orașe. Totuși, prima înfrățire documentată a avut loc în 1921 între Keighley (Anglia) și Poix-du-Nord (Franța), după Primul Război Mondial.

Orașul american St. Paul și cel japonez Nagasaki au stabilit un parteneriat de tip „orașe-surori” în 1955, pentru a promova reconcilierea după bombardamentul atomic asupra orașului Nagasaki din 1945. Ulterior, orașele au stabilit legături bazate pe istorii comune, roluri similare ori pe existența unor comunități cu rădăcini în ambele localități.

De ce decid orașele să întrerupă aceste legături

Deoarece înfrățirea are adesea un caracter simbolic, încetarea unei astfel de legături poate servi drept declarație politică. Mai multe consilii locale din Regatul Unit au suspendat sau au reziliat relațiile cu orașe din Rusia după invadarea Ucrainei în 2022.

Relația dintre Praga și Beijing s-a încheiat în 2019, pe fondul unei dispute legate de Taiwan. În prezent, Hackney, un district din estul Londrei, își consultă locuitorii cu privire la posibila încetare a relației de înfrățire cu Haifa. Legătura cu al treilea oraș ca mărime din Israel a fost stabilită în 1968 și ar putea fi anulată ca urmare a războiului din Gaza.