Centura Verde București-Ilfov intră în faza operațională

Protocolul va fi inclus pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București la sfârșitul lunii octombrie și urmează să fie pus în aplicare prin elaborarea, adoptarea și implementarea Planului Operațional Centura Verde București-Ilfov, în colaborare cu Consiliul Județean Ilfov, alte autorități publice, organizații ale societății civile, mediul academic și sectorul privat.

Anunțul a fost făcut în cadrul Climate Change Summit, desfășurat la Palatul Parlamentului, marți seară, în timpul unei sesiuni dedicate, la care au participat Lucian Judele, administrator public al Municipiului București, Oana Cambera, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, și Alex Găvan, președinte al Fundației Centura Verde și fondator al Platformei Civice Împreună pentru Centura Verde.

Președintele Nicușor Dan și-a reafirmat sprijinul pentru proiect: „Astăzi, în calitate de Președinte al României, reafirm cu tărie convingerea că acțiunea climatică este o investiție strategică în securitatea, sănătatea și prosperitatea noastră colectivă”.

Protocolul reprezintă continuarea angajamentelor asumate prin Memorandumul pentru Aer Curat, Sănătate și Viitor, documentul fondator al viitoarei Centuri Verzi București-Ilfov și al Centurilor Verzi la nivel național, semnat în perioada 2023-2024 de către Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde, președinți de partide politice, prim-ministru, ministrul mediului, primarul Capitalei și președintele Consiliului Județean Ilfov.

„Bucureștiul este un oraș dinamic, un oraș în schimbare, un oraș cu multe oportunități, dar are nevoie de o Centură Verde. Scopul meu este să mă asigur că, la sfârșitul lunii octombrie, acest Protocol va fi pe ordinea de zi a Consiliului General și se va vota”, a declarat Lucian Judele.

Oana Cambera a subliniat, la rândul său: „Centura Verde București–Ilfov nu a fost niciodată un proiect abstract, ci unul concret, despre viața oamenilor și calitatea acesteia, iar implementarea ei ne poate aduce nenumărate beneficii – pentru oraș și pentru locuitorii săi”.

Masca de oxigen a Capitalei

„Centura Verde reprezintă masca de oxigen a Capitalei și a zonei metropolitane. Prin semnarea acestui protocol, trecem de la viziune și consens politic și administrativ la concretul acțiunii executive”, a menționt și Alex Găvan.

Centura Verde București-Ilfov este un proiect de sănătate publică și de infrastructură verde critică, menit să îmbunătățească calitatea vieții pentru locuitorii Bucureștiului și ai zonei metropolitane, contribuind la neutralitatea climatică, reducerea emisiilor, diminuarea poluării, atenuarea efectelor fenomenelor meteo extreme și a insulei de căldură urbană, precum și la creșterea suprafețelor împădurite și conservarea biodiversității.

Proiectul integrează și conectează zonele verzi, albastre și galbene într-un ansamblu coerent, accesibil publicului larg, destinat recreerii, sportului și educației, și este susținut de Platforma Civică Împreună pentru Centura Verde, care reunește peste 150 de organizații și persoane publice.

În urma prevederilor noului Cod Silvic, Centurile Verzi au fost legiferate la nivel național, iar pădurilor din jurul Bucureștiului li s-a redat rolul social și de protecție, constituind fundamentul dezvoltării viitoarei Centuri Verzi București-Ilfov.