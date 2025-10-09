Mașinile din provincie trebuie taxate pentru accesul în București – propunerea unui consilier PSD pentru fluidizarea traficului în Capitală

Consilierul general PSD Dan Cristian Popescu, fost viceprimar al Sectorului 2, a depus la Primăria Municipiului București mai multe proiecte despre care spune că ar contribui la fluidizarea traficului și reducerea aglomerației din capitală. Printre acestea se numără instituirea unei taxe de acces în oraș pentru mașinile înmatriculate în afara Bucureștiului și județului Ilfov, iar autoturismele care transportă minimum patru persoane ar trebui să poată circula pe benzile dedicate transportului public.

„Am depus, la Primăria Municipiului București câteva proiecte care își propun să amelioreze viața șoferilor bucureșteni și nu numai. Unul dintre acestea: instituirea unei taxe (de tip vignetă) pentru toate mașinile cu alt număr de înmatriculare, în afară de București și Ilfov”. Altul „propune ca pe benzile speciale de transport în comun să poată circula și autoturisme cu condiția ca în acestea să fie minim 4 persoane”, a transmis consilierul pe pagina sa de socializare.

Vinietă pentru provincie, plătită online sau prin SMS

Fostul viceprimar spune că măsura propusă de el ar putea încuraja utilizarea centurii și a noilor tronsoane ale autostrăzii A0, dar și dezvoltarea parcărilor de transfer, unde șoferii își pot lăsa mașinile la intrarea în oraș: „Eu consider că Bucureștiul poate fi ocolit (centura +A0) sau, dacă trebuie să intri în oraș, poți lăsa mașina undeva la intrare. Cred că prin această măsură antrenăm și mediul privat în zona park and ride”.

Potrivit proiectului, șoferii din provincie ar putea cumpăra accesul în capitală pentru o zi, o săptămână, o lună sau un an, iar plata s-ar face online, prin SMS sau la puncte autorizate. Verificarea plății se va realiza automat, prin camerele fixe și mobile care identifică numerele de înmatriculare ale vehiculelor.

De la 3,5 la 1.210 euro, în funcție de categorie

Valoarea propusă pentru autoturisme este de 3,5 euro pe zi, respectiv 6 euro pentru 7 zile, 9,5 euro pentru 30 de zile și 50 de euro pentru un an. Pentru autoutilitare, taxa ar varia între 8,6 euro/zi și 96 euro/an, iar pentru camioane între 4 și 11 euro/zi -în funcție de tonaj, ajungând până la 1.210 euro/an.

În cazul microbuzelor cu 9 până la 23 de locuri, taxa pe care a propus-o consilierul PSD este de 4 euro/zi, 20 euro/săptămână, 52 euro/lună sau 320 euro/an, iar pentru autocare ar putea ajunge până la 560 de euro, în funcție de durata vinietei.

De la plată ar urma să fie exceptate ambulanțele, vehiculele ISU, Poliției, Jandarmeriei, Armatei, dar și mașinile persoanelor cu handicap, autovehiculele istorice, cele diplomatice și vehiculele cu emisii zero (100% electrice sau alimentate cu hidrogen), menționează proiectul.

Dan Cristian Popescu a precizat că acesta va intra în curând în dezbatere publică și că este deschis sugestiilor.

Mașinile cu patru pasageri ar putea circula pe benzile autobuzelor

Cealaltă propunere – care prevede ca autoturismele cu cel puțin patru persoane la bord să poată circula pe benzile dedicate transportului public – ar încuraja folosirea în comun a mașinilor, consideră consilierul general: „Am propus acest lucru, pe de o parte, pentru că benzile speciale sunt nefolosite peste 50% din timp, iar, pe de altă parte, pentru a încuraja folosirea în comun a autoturismelor, având în vedere că cele mai multe mașini aflate în traficul bucureștean sunt ocupate doar de șofer”.

Taxiurile fără pasageri, excluse de pe benzile dedicate

Proiectul include și o restricție pentru taxiurile care circulă fără pasageri: „Taxiurile fără pasageri să nu mai poată folosi aceste benzi, din simplul motiv că nu le putem considera transport în comun dacă nu au pasageri la bord”.

Într-o postare publicată joi, Popescu a revenit asupra subiectului, subliniind că aceste măsura propusă ar putea fi flexibilă: „Măsura ar avea un caracter temporar, urmând să fie reevaluată odată cu creșterea numărului mijloacelor de transport public”.