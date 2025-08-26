Cetățean turc, arestat pentru complicitate la tentative de omor și focuri de armă în Centrul Vechi

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat marți că a pus în mișcare acțiunea penală împotriva unui tânăr turc, în vârstă de 19 ani, cercetat pentru complicitate la tentativă de omor calificat cu premeditare, complicitate la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, complicitate la uz de armă fără drept și complicitate la tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit procurorilor, acesta l-ar fi sprijinit pe un alt inculpat deja arestat în cauză, care a tras focuri de armă în două rânduri, în august, în zona unui local din Centrul Vechi.

Pe 13 august, în jurul orei 04:30, autorul a tras un foc de pistol în direcția unor agenți de pază, iar pe 20 august, în jurul orei 02:00, a tras șase focuri spre tavan și către persoane aflate pe terasa aceluiași local, fără a răni pe nimeni.

Anchetatorii spun că tânărul reținut l-ar fi însoțit pe autor la locul faptei, i-ar fi preluat bunuri pentru a-i facilita fuga și, ulterior, ar fi desfășurat acțiuni pentru a îngreuna identificarea și prinderea acestuia.

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a dispus luni arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Omoruri, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului Investigații Criminale și Serviciului Grupuri Infracționale Violente.