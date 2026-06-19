Cheloo, implicat într-un incident într-o unitate medicală din Câmpina. Poliția a intervenit

Surse au declarat pentru MEDIAFAX că persoana în cauză este Cheloo. Potrivit informațiilor obținute, artistul ar fi încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului și înainte de finalizarea procedurilor medicale necesare.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat situația și, pentru prevenirea producerii unor vătămări și pentru asigurarea siguranței persoanei și a celor din jur, au intervenit conform competențelor legale, procedând la imobilizarea acestuia și facilitând acordarea îngrijirilor medicale necesare.

Ulterior evaluării medicale, Cheloo a fost transportat la o unitate medicală de specialitate, respectiv Spitalul de Psihiatrie Voila, unde a rămas internat sub supraveghere. Sursele MEDIAFAX precizează că acesta era deja internat anterior în cadrul unității respective, de unde ar fi plecat înainte de intervenția poliției.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a transmis că, în urma verificărilor efectuate, nu au fost constatate fapte de natură penală sau contravențională. Reprezentanții IPJ subliniază că intervenția a avut ca scop exclusiv protejarea vieții, integrității corporale și sănătății persoanelor implicate, precum și menținerea ordinii și siguranței publice.