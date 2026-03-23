Cine va primii ajutorul de 200 de lei de benzină. Explicațiile lui Daniel Băluță

Edilul a declarat că autoritățile locale nu se pot opri aici, în contextul în care, potrivit acestuia, puterea de cumpărare a scăzut cu aproximativ 30%, iar inflația a ajuns la 10%.

Printre măsuri se găsește și un ajutor de carburant ce va fi primit de locuitorii din sectorul 4 ce îndeplinesc anumite criterii.

Cine sunt locuitorii care vor putea beneficia de ajutorul de 200 de lei pentru carburant

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a explicat cine sunt locuitorii care vor putea beneficia de ajutorul de 200 de lei pentru carburant, anunțat de administrația locală ca măsură de sprijin într-un context economic dificil.

Edilul a spus că acest sprijin va fi acordat pentru o perioadă de șase luni și se va oferi o lună da, una nu, persoanelor care îndeplinesc mai multe condiții.

Potrivit lui Daniel Băluță, ajutorul se adresează, în primul rând, locuitorilor din Sectorul 4 care au domiciliul în această zonă de mai mult de un an. În plus, beneficiarii trebuie să aibă un loc de muncă, să dețină un autovehicul cu o capacitate cilindrică mai mică de 2.000 de centimetri cubi și să aibă un venit pe membru de familie mai mic de 5.000 de lei.

„Ne adresăm, în primul rând, locuitorilor Sectorului 4, celor care au domiciliu aici de mai mult de un an de zile. Ne adresăm celor care au un loc de muncă, pentru că este extrem de important să și-l mențină. Ne adresăm celor care dețin vehicule cu o capacitate cilindrică mai mică de 2000 de centimetri cubi și cu un venit pe membru de familie mai mic de 5000 de lei”, a declarat Daniel Băluță.

Primarul a subliniat că măsura este destinată „oamenilor activi”, iar menținerea locurilor de muncă reprezintă una dintre prioritățile administrației locale.

„Este un ajutor care se primește în felul următor timp de 6 luni de zile, o lună da, una nu. Se primește pentru acești oameni activi, de aceea este foarte important să avem loc de muncă, să avem de mai mult de un an de zile domiciliu în Sectorul 4, să avem un salariu mai mic de 5000 de lei și o capacitate cilindrică mai mică de 2000 de cm3”, a mai spus edilul.

Ajutorul pentru carburant face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri anunțat de primarul Sectorului 4, alături de suspendarea taxei de regenerare urbană. Daniel Băluță a motivat decizia prin scăderea puterii de cumpărare, inflația ridicată și creșterea taxelor și impozitelor.

Edilul susține că resursele necesare pentru acordarea acestui sprijin au fost deja identificate, astfel încât măsura să poată fi aplicată în perioada următoare.

„Practic, pentru o perioadă de 6 luni de zile, am identificat împreună cu colegii mei resursele necesare pentru a veni în sprijinul oamenilor în aceste momente extrem, extrem de dificile”, a declarat Daniel Băluță.