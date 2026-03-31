CNAS: Din vară, pacienții își vor putea accesa electronic propriul dosar medical

CNAS anunță că platforma informatică a sistemului sanitar va fi deschisă pacienților, care vor avea acces direct la dosarul electronic de sănătate, dar doar din vară.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Luiza Moldovan
31 mart. 2026, 18:25, Social

După ani de întârzieri și promisiuni, CNAS anunță că dosarul electronic de sănătate va deveni, în sfârșit, accesibil direct pacienților, care își vor putea consulta istoricul medical de pe telefon, tabletă sau computer.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, a declarat că platforma va fi disponibilă pentru toți românii începând din vara acestui an, accesul urmând să se facă simplu, pe bază de utilizator și parolă.

Până acum, sistemul era utilizat aproape exclusiv de medici și furnizori de servicii medicale.

Fiecare pacient va avea user și parolă în aplicație

Odată cu modificările anunțate, acesta va deveni un instrument direct pentru pacienți, care vor putea vedea propriul dosar medical și îl vor putea pune la dispoziția oricărui medic.

Autoritățile susțin că modernizarea platformei face parte din reformele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în condițiile în care infrastructura informatică a sistemului de sănătate are o vechime de peste 20 de ani.

„Vom deschide această platformă pentru întreaga populație a României.

Fiecare pacient va putea să intre de pe telefonul mobil sau de pe computer, cu user și parolă, în propriul dosar medical”, a declarat Horațiu Moldovan.

Dezechilibru de 11 miliarde de lei în sistemul sanitar

Pe lângă componenta de digitalizare, șeful CNAS a atras atenția asupra dificultăților financiare din sistemul de sănătate.

Potrivit acestuia, anul trecut a fost înregistrat un dezechilibru major între venituri și cheltuieli, în valoare de aproximativ 11 miliarde de lei, ceea ce a pus presiune pe spitale și farmacii.

Situația a fost parțial echilibrată ulterior, în contextul implicării autorităților, însă structura sistemului rămâne problematică: în prezent există peste 11 milioane de contribuabili, în timp ce aproximativ 7–8 milioane de beneficiari nu plătesc contribuții.

Tratamente de până la 1,7 milioane de euro, decontate integral

În ciuda acestor presiuni financiare, sistemul public de sănătate continuă să acopere integral costuri foarte ridicate pentru anumite terapii.

Potrivit CNAS, tratamentele pentru pacienți cu afecțiuni grave, inclusiv copii, pot ajunge la valori de până la 1,7 milioane de euro și sunt decontate integral de stat.

