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Cod galben de vânt puternic în două județe. ANM anunță rafale de peste 80 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de vânt puternic, valabilă de miercuri până joi dimineață, în două județe din vestul țării. Rafalele vor depăși izolat 80 km/h.
Cod galben de vânt puternic în două județe. ANM anunță rafale de peste 80 km/h
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
20 oct. 2026, 10:29, Social
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Vânt puternic în vestul țării

Potrivit ANM, atenționarea cod galben este valabilă începând de miercuri, ora 08:00, până joi, ora 08:00, în județele Caraș-Severin și Timiș.

În acest interval, vântul va avea intensificări locale și temporare, cu viteze de 50-70 km/h, iar izolat rafalele vor depăși 80 km/h.

Vreme caldă în București, dar cu ceață

În Capitală, vremea se va menține caldă, cu temperaturi maxime cuprinse între 20 și 22 de grade și minime de 9-10 grade.

Cerul va fi variabil, însă în primele ore ale zilei și, cu probabilitate ridicată, în timpul nopții va apărea nebulozitate stratiformă. Vântul va sufla slab și moderat.

Pentru București nu sunt în vigoare informări, atenționări sau avertizări meteorologice în intervalul miercuri, ora 08:00 – joi, ora 08:00.

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