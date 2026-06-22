Prima pagină » Social » Cod Portocaliu de fenomene meteo periculoase în Timiș. A fost activată gruparea operativă

Cod Portocaliu de fenomene meteo periculoase în Timiș. A fost activată gruparea operativă

În contextul avertizării ANM de Cod Portocaliu de fenomene meteo periculoase, ce vizează județul Timiș, pompierii ISU Timiș au anunțat activarea Grupei Operative, începând cu ora 16:40.
Cod Portocaliu de fenomene meteo periculoase în Timiș. A fost activată gruparea operativă
Imagine cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
22 iun. 2026, 18:15, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

De asemenea, pompierii bănățeni au transmis către IGSU două mesaje de avertizare a populației prin sistemul RO-Alert, precum și alte două mesaje transmise de ISU Timiș.

De asemenea, pompierii au înștiințat reprezentanții primăriilor vizate de avertizarea de Cod Portocaliu să pună în aplicare măsurile proprii prevăzute de planurile în vigoare în astfel de situații de urgență, precum și a altor autorități cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență.

De asemenea, Detașamentul de Pompieri Lugoj a fost anunțat să pregătească tehnica din dotare specifică tipurilor de risc posibile în urma avertizărilor meteorologice primite.

Potrivit pompierilor ISU Timiș, până în acest moment nu sunt raportate situații de urgență.

Avertizarea de Cod Portocaliu emisă de ANM pentru județul Timiș este valabilă până la ora 18:30. Sunt prognozate ploi care se vor acumula 25… 40 de litri / mp, descărcări electrice, grindină de dimensiuni ce poate ajunge până la 2-3 centimetri.

Zonele vizate sunt: Lugoj, Coșteiu, Belinț, Darova, Victor Vlad Delamarina, Boldur, Balinț și Ghizela.

De asemenea, mai multe localități din județul Timiș, dar și comuna Măureni din Caraș-Severin se află sub cod roșu de fenomene meteo periculoase, avertizare ce va dura până la ora 19:00.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Percheziții DIICOT după ce un tânăr a murit de supradoză. Mai mulți lucrători din Sri Lanka, acuzați de trafic de droguri
Gandul
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Cancan
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport
Adrian Veștea merge la vot după discuțiile cu George Simion. Liderul AUR îl temperează și așteaptă reacția lui Nicușor Dan
Libertatea
Alertă pentru turiștii care ajung în Grecia! Peștele toxic care se răspândește în mare. Reprezintă un pericol
CSID
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da