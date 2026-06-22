Cod Portocaliu de fenomene meteo periculoase în Timiș. A fost activată gruparea operativă

De asemenea, pompierii bănățeni au transmis către IGSU două mesaje de avertizare a populației prin sistemul RO-Alert, precum și alte două mesaje transmise de ISU Timiș.

De asemenea, pompierii au înștiințat reprezentanții primăriilor vizate de avertizarea de Cod Portocaliu să pună în aplicare măsurile proprii prevăzute de planurile în vigoare în astfel de situații de urgență, precum și a altor autorități cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență.

De asemenea, Detașamentul de Pompieri Lugoj a fost anunțat să pregătească tehnica din dotare specifică tipurilor de risc posibile în urma avertizărilor meteorologice primite.

Potrivit pompierilor ISU Timiș, până în acest moment nu sunt raportate situații de urgență.

Avertizarea de Cod Portocaliu emisă de ANM pentru județul Timiș este valabilă până la ora 18:30. Sunt prognozate ploi care se vor acumula 25… 40 de litri / mp, descărcări electrice, grindină de dimensiuni ce poate ajunge până la 2-3 centimetri.

Zonele vizate sunt: Lugoj, Coșteiu, Belinț, Darova, Victor Vlad Delamarina, Boldur, Balinț și Ghizela.

De asemenea, mai multe localități din județul Timiș, dar și comuna Măureni din Caraș-Severin se află sub cod roșu de fenomene meteo periculoase, avertizare ce va dura până la ora 19:00.