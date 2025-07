CODRU Blood Rhythm – campania de donare de sânge pentru bilete la festival

Între 21 și 28 iulie, oricine donează sânge și trimite adeverința organizatorilor, primește o invitație gratuită la CODRU Festival, ce are loc între 29 și 31 august, în Pădurea Verde din Timișoara.

Campania națională de donare de sânge, care se desfășoară deja în al treilea an consecutiv, revine cu o nouă ediție. În 2024, peste 500 de donatori s-au alăturat cauzei, în cadrul campaniei CODRU Blood Rhythm.

„Donatorii sunt oameni altruiști, iar noi vrem să le oferim, în semn de recunoștință, o experiență de neuitat la ediția aniversară cu numărul 5 a festivalului CODRU. Aceasta este una dintre cele mai dragi inițiative ale noastre. Dincolo de muzică și distracție, CODRU rămâne un manifest pentru comunitate și implicare. Suntem onorați că sute de oameni au răspuns chemării în 2024 și suntem convinși că anul acesta vom fi și mai mulți”, a declarat Victor Balaniuc, General Manager CODRU Festival.

Toți cei care doresc să participe la festival pot dona sânge în perioada 21- 28 iulie. Donatorii pot trimite adeverința pe email, la [email protected] și vor primi acces gratuit la CODRU, în toate cele trei zile de desfășurare a festivalului.

„Sprijinim cu bucurie inițiativele care aduc tinerii mai aproape de donarea de sânge. Avem în continuare mare nevoie de donatori, iar un astfel de gest contează enorm pentru sistemul sanitar din România. Mulțumim CODRU Festival pentru parteneriat și tuturor celor care aleg să doneze sânge și să ofere speranță”, Dr. Rodica Lighezan, Director, Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara

Artiștii care vor cânta pe scena CODRU Festival 2025

Pentru ediția festivalului din acest an, organizatorii anunță „o combinație explozivă de stiluri, culturi și energie”, cu artiști internaționali, precum AKUA NARU, GORAN BREGOVIĆ & The Wedding and Funeral Band și TRIO MANDILI, dar și artiști naționali: DIRTY SHIRT, DELIRIC & SILENT STRIKE, IRINA RIMES, COMA, SUBCARPAȚI, VIȚA DE VIE, AZTECA, ERIKA ISAC, PHOENIX și mulți alții.

CODRU este festivalul care plantează. Fiecare bilet înseamnă un copac plantat. Până acum, peste 55.000 de puieți au fost plantați în zone din vestul țării, în cadrul inițiativelor ecologice susținute de festival.