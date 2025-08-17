Coduri portocalii şi galbene de vreme severă: Ministerul Mediului a convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă

Şedinţa a fost condusă de secretarul de stat Cristian-Valer Beşeni, din dispoziţia ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

„Ţinând cont de prognoza meteo şi hidrologică pentru perioada următoare, monitorizăm cu atenţie zonele aflate sub avertizările de cod galben şi portocaliu. Suntem pregătiţi să intervenim în cazul apariţiei unor situaţii critice, pentru a reduce impactul asupra populaţiei”, a declarat Beşeni. El a precizat că echipele Administraţiei Naţionale Apele Române sunt deja în teren, în judeţele Suceava şi Neamţ, afectate de inundaţiile din luna iulie.

NM a emis mai multe coduri galben şi portocaliu pentru duminică şi luni, vizând:

Caniculă şi disconfort termic în sudul Olteniei şi Munteniei (Cod galben);

Instabilitate atmosferică în Transilvania, Maramureş, Banat, nord-vestul Moldovei şi zone montane (Cod galben şi portocaliu);

Averse torenţiale, grindină, descărcări electrice şi vânt puternic, în special în judeţele Caraş-Severin, Hunedoara, Suceava, Neamţ, Harghita, Cluj şi Alba (Cod portocaliu).

Fenomene similare vor continua în noaptea de duminică spre luni şi pe parcursul zilei de luni, afectând regiuni extinse din Transilvania, Moldova, Oltenia şi Carpaţii Meridionali.

Pe lângă avertizările meteorologice, INHGA a emis o avertizare hidrologică de cod galben şi portocaliu. Se aşteaptă viituri rapide şi scurgeri importante pe versanţi, cu posibile inundaţii locale, începând de duminică, ora 12:00, până luni, ora 18:00.

Judeţele vizate de codul portocaliu includ Suceava, Neamţ, Maramureş şi Bistriţa-Năsăud, unde se pot înregistra depăşiri ale cotelor de apărare pe râurile mici.

MMAP recomandă autorităţilor locale să rămână în alertă şi populaţiei să urmărească periodic actualizările oficiale privind vremea şi posibilele riscuri hidrologice.