Comisia Europeană are cuvinte de laudă la adresa României privind oferta de vaccinuri anti-COVID-19 pentru Republica Moldova

Janez Lenarčič a postat, sâmbătă, pe Twitter, un mesaj prin care laudă oferta României pentru Republica Moldova.

„Mulţumesc României pentru oferta generoasă şi rapidă de vaccinuri către Moldova. Mecanismul European de Protecţie Civilă al Uniunii Europene continuă să faciliteze solidaritatea în timpul pandemiei. Sprijinirea vaccinării la nivel global este esenţială pentru gestionarea epidemiei COVID-19”, scrie Lenarčič.

Premierul Florin Cîţu a anunţat că România a livrat sâmbătă o primă serie din cele 200.000 de doze de vaccin AstraZeneca pentru Republica Moldova. Este vorba de 21.600 de doze pentru vecinii de peste Prut.

I thank #Romania for its generous & rapid offer of vaccines to #Moldova. The 🇪🇺 Civil Protection Mechanism continues to facilitate solidarity during the pandemic. Supporting vaccination globally is essential for containing #COVID19. #EUCivPro #EUsolidarityhttps://t.co/qac2NLWNyA