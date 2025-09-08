CRIZA LOCUINȚELOR: Consiliul European cere limitarea chiriilor din cauza problemei accesului la locuințe

Comitetul European pentru Drepturi Sociale (CEDS), un organism de experți al Consiliului Europei, solicită guvernelor țărilor membre să limiteze chiriile ca una dintre măsurile pentru a aborda problemele legate de accesul la locuințe, scrie EFE.

În raportul său de activitate pentru anul 2024, publicat luni, CEDS cere, de asemenea, creșterea ajutoarelor și o ofertă mai mare de locuințe sociale pentru a face față riscului ca oameni să rămână fără adăpost.

Cei 15 experți ai acestei instanțe, responsabili de monitorizarea aplicării Cartei Sociale Europene (care prevede, printre altele, dreptul la locuință), au analizat în acest studiu măsurile luate pentru a face față crizei puterii de cumpărare, generate de creșterea inflației pe fondul războiului din Ucraina.

În domeniul locuințelor, CEDS ia act de măsurile adoptate în cele 41 de țări care au semnat Carta Socială Europeană, dar consideră că, în multe cazuri, acestea nu au rezolvat problemele.

De aceea, insistă că „ar trebui să se intervină în mod regulat pentru ca fondul de locuințe sociale existent să fie suficient” și să se acționeze pentru persoanele fără adăpost.

De asemenea, subliniază că autoritățile din fiecare țară trebuie să se asigure că ajutoarele pentru locuințe „sunt proporționale cu cheltuielile și că sunt direcționate către publicul care riscă cel mai mult să nu aibă mijloace de acces la o locuință de un nivel suficient”.

În același domeniu, solicită măsuri „pentru a împiedica evacuările cauzate de întârzierile la plata chiriilor”.

Ajutoare pentru grupurile cele mai vulnerabile

Dincolo de problema locuințelor, CEDS abordează și alte provocări generate de creșterea inflației începând cu 2022 și propune plafonarea prețurilor la alimentele de bază, precum și consolidarea ajutoarelor pentru grupurile vulnerabile.

Totodată, cere „asigurarea unui acces stabil și sigur la energie la prețuri accesibile”, întrucât aceasta este „un element esențial pentru garantarea drepturilor prevăzute de Carta Socială Europeană”.

Experții CEDS subliniază și că salariul minim trebuie să reprezinte „cel puțin 60 %” din salariul mediu în fiecare țară.