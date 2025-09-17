Austria limitează creșterea chiriilor și extinde protecția chiriașilor

Guvernul austriac a anunțat miercuri că extinde controlul chiriilor cu măsuri noi, aplicabile de acum înainte nu doar locuințelor sociale, ci și contractelor de închiriere din sectorul privat. Reglementările au drept scop creșterea accesibilității locuințelor și reducerea presiunilor inflaționiste, care continuă să afecteze puterea de cumpărare a populației.

Potrivit noilor reguli, începând cu anul viitor, majorările de chirii nu vor mai putea ține pasul integral cu inflația. Astfel, chiriile nu vor mai putea crește în întregime proporțional cu inflația. „Dacă inflația depășește 3%, doar jumătate din procentul care trece de acest prag va fi luată în calcul pentru ajustarea chiriei”, se arată în anunțul oficial al guvernului, citat de Bloomberg.

Reformă extinsă în piața chiriilor

Măsura vizează în special contractele de închiriere din sectorul privat, unde până acum ajustările de chirie erau direct legate de evoluția indicelui prețurilor de consum. În același timp, durata minimă a contractelor de închiriere private va fi extinsă de la 3 la 5 ani, oferind astfel o mai mare stabilitate pentru chiriași.

Decizia a fost comunicată de vicecancelarul Andreas Babler, liderul Partidului Social Democrat, care a explicat că această reformă vine în continuarea politicilor deja aplicate în sectorul locuințelor sociale. În prezent, majoritatea locuințelor închiriate din Austria sunt administrate de asociații de locuințe sau autorități locale. Pentru aceste locuințe, guvernul a stabilit că chiriile vor putea fi majorate cu 1% în 2026 și cu 2% în 2027, într-un ritm clar plafonat.

Chirii plafonate datorită inflației

Inflația din Austria a atins 4,1% în august, mai mult decât dublul mediei din zona euro, iar autoritățile recunosc că mecanismele automate de indexare a salariilor și prețurilor au contribuit la o inflație persistentă și la o pierdere a competitivității economice.

Potrivit datelor Eurostat, prețurile locuințelor în Austria au crescut cu 113% din 2010, aproape dublu față de media Uniunii Europene. În același interval, chiriile au urcat cu peste 70%, comparativ cu o creștere de doar 28% la nivelul UE.

Măsurile anunțate miercuri vin în completarea deciziei guvernului de la sfârșitul lunii august, când a fost stabilit un plafon anual de 5% pentru creșterea chiriilor în locuințele reglementate și subvenționate, valabil timp de trei ani. Aproximativ 75% din contractele de închiriere din Austria sunt acoperite de această măsură, într-o țară cu una dintre cele mai mari ponderi de chiriași din Uniunea Europeană.