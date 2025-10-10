Europa se confruntă cu o gravă criză a locuințelor: locuințele accesibile devin neaccesibile

În timpul prezentării celui de-al zecelea raport privind condițiile de viață din Europa, ambele organizații au avertizat că așa-numitele „locuințe accesibile” au devenit un concept înșelător , care îi exclude pe cei care au cea mai mare nevoie de ajutor, scrie EFE.

Organizațiile au dezvăluit că, în 2024, gospodăriile aflate sub pragul sărăciei au cheltuit 37% din venitul lor pe locuințe , comparativ cu 19% pentru media europeană. În plus, 29% din populație a raportat că are dificultăți în a face față cheltuielilor de zi cu zi, o creștere față de 32% în anul precedent.

Studiul avertizează că înlocuirea treptată a fondului de locuințe sociale cu programe de „locuințe accesibile” legate de fonduri private duce la creșterea prețurilor și reduce accesul pentru cei mai vulnerabili.

„Accesibil” – opusul a ceea ce promite

„Noțiunea de «accesibil» poate ajunge să însemne opusul a ceea ce promite”, a avertizat Manuel Domergue, directorul de studii al fundației, în timpul conferinței.

În Spania, efortul excesiv de a accesa o locuință afectează 30% din gospodăriile cu venituri mici , comparativ cu între 5% și 10% din populație în ansamblu, reflectând lipsa locuințelor sociale și creșterea chiriilor, potrivit raportului.

În Franța, 2,8 milioane de cereri pentru locuințe sociale rămân fără răspuns, în timp ce oferta de locuințe subvenționate scade, iar oferta de locuințe intermediare, inaccesibile celor mai nevoiași, crește.

În Regatul Unit, categoria „locuințe accesibile” permite chirii de până la 80% din prețul pieței, ceea ce le face inaccesibile pentru gospodăriile cu venituri mici.

În Italia, politicile recente au încurajat vânzarea de locuințe sociale și construcția de locuințe sociale accesibile ca preț, care în multe cazuri sunt departe de cele mai mici categorii de venit.

Fără adăpost

4,9% din populația europeană a suferit de o formă de lipsa de adăpost la un moment dat în viață.

Deși cincisprezece țări ale UE au strategii naționale pentru a combate acest fenomen, organizațiile denunță implementarea inegală a acestora și solicită o evaluare coordonată din partea Comisiei Europene.

Fundația pentru Locuințe pentru Persoanele Dezavantajate și FEANTSA solicită ca viitorul „Plan European pentru Locuințe Accesibile”, programat pentru începutul anului 2026, să acorde prioritate fondurilor UE pentru locuințe publice sustenabile, care nu sunt supuse speculațiilor de piață.

„O locuință nu poate fi un produs financiar; trebuie să fie un drept”, a subliniat Ruth Owen, directoarea FEANTSA.