Consiliul Județean Timiș va aloca fonduri pentru școala din Lovrin care a ars

„Am fost astăzi la Lovrin pentru a vedea la fața locului starea în care se află corpul de cladire mistuit de flăcări. Vorbim despre cinci săli de clasă în care învățau peste 80 de copii, care erau la cursuri în momentul izbucnirii incendiului. Din fericire, au fost evacuați cu rapiditate toți. În mai puțin de 15 minute, focul a cuprins întreg acoperișul clădirii, tavanele au căzut, toate echipamentele școlare fiind distruse”, a anunțat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Potrivit oficialului, reprezentanți ai ISU Timiș încă se află fața locului pentru a stabili cu exactitate cauza incendiului.

O echipă de specialiști realizează o expertiză pentru a vedea dacă zidurile sălilor de clasă sunt afectate de flăcări. În cazul în care nu mai prezintă siguranță pentru cei mici, ele vor fi demolate.

Momentan autoritățile județene spun că nu se cunoaște suma necesară pentru refacerea clădirii, însă asigură că vor sprijini comunitatea din Lovrin pentru refacerea școlii afectate de incendiu.

Potrivit ISU Timiș, marți, la prânz, acoperișul Școlii Gimnaziale din Lovrin a luat foc. Incendiul a cuprins clădirea unității de învățământ, iar flăcările s-au extins și la acoperișul unei case învecinate.

„În momentul izbucnirii incendiului, în clădire se aflau aproximativ 80 de elevi de gimnaziu, repartizați în patru săli de clasă. Personalul nedidactic a acționat prompt, reușind evacuarea completă a copiilor, fără victime sau persoane rănite. Clădirea, situată în Lovrin (…) cuprinde cinci săli de clasă, dintre care una funcționează ca sală profesorală. Pompierii au ajuns la fața locului în cel mult trei minute, însă incendiul s-a extins rapid, cuprinzând întregul acoperiș. În timpul intervenției, tavanele s-au prăbușit, fiind compromise dotările școlii realizate recent cu fonduri PNRR”, a declarat Aura Danielescu, șefa Inspectoratului Școlar Județean Timiș.