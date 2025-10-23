Consiliul Județean Timiș va aloca fonduri pentru școala din Lovrin care a ars

„Am fost astăzi la Lovrin pentru a vedea la fața locului starea în care se află corpul de cladire mistuit de flăcări. Vorbim despre cinci săli de clasă în care învățau peste 80 de copii, care erau la cursuri în momentul izbucnirii incendiului. Din fericire, au fost evacuați cu rapiditate toți. În mai puțin de 15 minute, focul a cuprins întreg acoperișul clădirii, tavanele au căzut, toate echipamentele școlare fiind distruse”, a anunțat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.
Potrivit oficialului, reprezentanți ai ISU Timiș încă se află fața locului pentru a stabili cu exactitate cauza incendiului.
O echipă de specialiști realizează o expertiză pentru a vedea dacă zidurile sălilor de clasă sunt afectate de flăcări. În cazul în care nu mai prezintă siguranță pentru cei mici, ele vor fi demolate.
Momentan autoritățile județene spun că nu se cunoaște suma necesară pentru refacerea clădirii, însă asigură că vor sprijini comunitatea din Lovrin pentru refacerea școlii afectate de incendiu.