Controversă privind drona căzută în Republica Moldova. Ucrainenii susțin că aparatul este rusesc, moldovenii îi contrazic

O controversă a izbucnit în Moldova cu privire la originea dronei care în noaptea de duminică spre luni a intrat pe teritoriul țării și a explodat, potrivit NEXTA.

Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a transmis că drona era, cel mai probabil, ucraineană.

Totuși, ministerul moldovean a subliniat că responsabilitatea pentru astfel de incidente revine Rusiei, deoarece războiul provocat de ruși a dus la apariția de amenințări în regiune.

În replică, ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrey Sibiga, a declarat că drona era rusească.

„Încă o dronă rusească a căzut în Moldova în timpul unui atac nocturn masiv al Rusiei asupra Ucrainei”, a spus el.

Drona care a provocat controversa a căzut lângă un sat

Un aparat de zbor fără pilot, „posibil o dronă”, a explodat în noaptea de 7 spre 8 iunie în apropierea satului Lopatna, din raionul Orhei, a relatat Ziarul de Gardă. Potrivit autorităților, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Poliția din Orhei a fost alertată la miezul nopții de un localnic din satul Lopatna. El a spus că a observat un aparat de zbor necunoscut care a explodat.