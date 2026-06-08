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Controversă privind drona căzută în Republica Moldova. Ucrainenii susțin că aparatul este rusesc, moldovenii îi contrazic

O controversă la nivel diplomatic a fost provocată de drona care a căzut și explodat în Republica Moldova. Ucrainenii susțin că aparatul de zbor este rusesc, însă moldovenii îi contrazic și spun că drona aparține armatei din Ucraina.
Controversă privind drona căzută în Republica Moldova. Ucrainenii susțin că aparatul este rusesc, moldovenii îi contrazic
imagine cu caracter ilustrativ
Petru Mazilu
08 iun. 2026, 12:02, Politic
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O controversă a izbucnit în Moldova cu privire la originea dronei care în noaptea de duminică spre luni a intrat pe teritoriul țării și a explodat, potrivit NEXTA.

Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a transmis că drona era, cel mai probabil, ucraineană.

Totuși, ministerul moldovean a subliniat că responsabilitatea pentru astfel de incidente revine Rusiei, deoarece războiul provocat de ruși a dus la apariția de amenințări în regiune.

În replică, ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrey Sibiga, a declarat că drona era rusească.

„Încă o dronă rusească a căzut în Moldova în timpul unui atac nocturn masiv al Rusiei asupra Ucrainei”, a spus el.

Drona care a provocat controversa a căzut lângă un sat

Un aparat de zbor fără pilot, „posibil o dronă”, a explodat în noaptea de 7 spre 8 iunie în apropierea satului Lopatna, din raionul Orhei, a relatat Ziarul de Gardă. Potrivit autorităților, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Poliția din Orhei a fost alertată la miezul nopții de un localnic din satul Lopatna. El a spus că a observat un aparat de zbor necunoscut care a explodat.

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