Drona explodată în Orhei aduce o problemă nouă: Proprietarul terenului afectat cere despăgubiri, Primăria nu știe cum să calculeze daunele

În noaptea de 7 spre 8 iunie, o dronă s-a prăbușit și a explodat în noaptea în extravilanul satului Lopatna, din raionul Orhei, Republica Moldova.

Jurnaliștii de la TVR Moldova s-au deplasat la locul incidentului, unde s-a format un crater cu o adâncime de aproximativ un metru şi un diametru similar.

„Forţa exploziei a distrus cultura din zona de impact şi a făcut pagube şi la o plantaţie de viţă de vie care se află la circa 15 metri”, relatează TVR Moldova.

În aceste condiții, proprietarul terenului agricol afectat de drona explodată a depus o solicitare la primărie pentru a primi despăgubiri. De cealaltă parte, autoritățile au declarat pentru sursa citată că nu știu, momentan, cum să evalueze pagubele în urma incidentului.

„Domnul cu terenul agricol a scris cerere la primărie şi urmează să luam măsuri. E prima dată, nu am avut aşa ceva. Dă, Doamne, să fie şi ultima dată. Cum pagubele să le calculez, e un lucru foarte greu şi emoţional. Pentru o dronă ne-am speriat aşa de tare că s-a cutremurat casa”, a spus primarul comunei Jora de Mijloc, Oxana Voicu, pentru TVR Moldova.

Ucrainenii susțin că aparatul este rusesc, moldovenii îi contrazic

Explozia dronei a generat și o controversă la nivel diplomatic. În timp ce ucrainenii susțin că aparatul de zbor este rusesc, moldovenii îi contrazic și spun că drona aparține armatei din Ucraina.

Totuși, ministerul moldovean a subliniat că responsabilitatea pentru astfel de incidente revine Rusiei, deoarece războiul provocat de ruși a dus la apariția de amenințări în regiune.