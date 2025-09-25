Corinthia Grand Hotel du Boulevard, inaugurat la București: începutul unei noi ere a luxului

Corinthia Grand Hotel du Boulevard București și-a deschis oficial porțile miercuri, 24 septembrie 2025, cu o ceremonie care a reunit ambasadori, oficiali de rang înalt, personalități culturale și lideri din mediul de afaceri și industria ospitalității. Evenimentul a fost găzduit de Todd Cilano, Managing Director al hotelului, împreună cu acționarii Niro Investment Group, și a marcat un moment istoric pentru brandul Corinthia în România.

„Este un privilegiu să conduc Corinthia Grand Hotel du Boulevard. Bucureștiul este un oraș în ascensiune, ce apreciază luxul autentic. În portofoliul Corinthia, această proprietate are o semnificație aparte – atât ca poartă către Europa de Est, cât și ca simbol al prezenței tot mai puternice a României pe scena internațională”, a declarat Todd Cilano, subliniind intenția de a transforma hotelul într-un hub cultural și gastronomic.

În fotografie: Todd Cilano

Evenimentul a inclus prezentarea calendarului de experiențe culturale și culinare pentru sezonul toamnă–iarnă 2025, care cuprinde cine exclusive Michelin, Wine Nights și parteneriatul cu Singureni Manor Polo Cup. Printre invitații remarcabili se numără Reto Gaudenzi, Nacho Figueras, Melissa Ganzi, Ed Westwick și Angela Gheorghiu.

Restaurantul emblematic Boulevard 73 va găzdui seri gourmet orchestrate de Executive Chef Pedro Mendes și bucătari de renume mondial, printre care David Martin, Octávio Freitas, Louis Anjos și Rodrigo Castelo, care vor crea meniuri rafinate cu ingrediente locale de sezon. Oaspeții vor avea astfel ocazia să descopere tradiția culinară românească reinterpretată în stil internațional.

Inaugurarea Corinthia București marchează un pas important în expansiunea globală a brandului, care va continua cu deschiderea Corinthia Roma în prima parte a anului 2026.