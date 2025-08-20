Creatorul de conținut TikTok „KingBeardX” a murit la 47 de ani

John E. Crawley, cunoscut pe TikTok drept „KingBeardX” și urmărit de peste 2,5 milioane de fani pentru umorul său excentric, a murit la vârsta de 47 de ani, în Tupelo, Mississippi, potrivit NBC News.

Creatorul de conținut John Crawley, care se prezenta drept „cel mai amuzant tip de pe Internet” și era cunoscut pe TikTok ca „KingBeardX”, a încetat din viață luni, la North Mississippi Medical Center din Tupelo, au confirmat prieteni și familia sa prin Glenfield Funeral Home.

Crawley avea 47 de ani.

Cu barbă și chelie, stilul său comic a fost comparat cu cel al lui Jerry Seinfeld, Sam Kinison și Ralphie May, îmbinând observațiile de zi cu zi cu umorul zgomotos și replicile inspirate din viața de familie.

Temele culinare erau printre preferatele sale: într-unul dintre cele mai recente clipuri, ironiza ideea unui „sandviș cu pui în sânge” și făcea glume pe seama cuvântului „salmonella”.

În altă postare, s-a amuzat de încercarea unui influencer de a demonstra „modul corect” de a mânca o gogoașă cu scorțișoară.