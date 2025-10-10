John Lodge, basistul și solistul trupei The Moody Blues, a murit la vârsta de 82 de ani

John Lodge, basistul și cântărețul care a făcut parte din trupa britanică The Moody Blues mai bine de jumătate de secol, a murit la vârsta de 82 de ani, potrivit Associated Press.

Familia sa a transmis vineri, „cu cea mai profundă tristețe”, că artistul a murit „brusc și neașteptat”, adăugând că Lodge „s-a stins liniștit, înconjurat de cei dragi și de muzica The Everly Brothers și Buddy Holly”.

Originar din Birmingham, John Lodge s-a alăturat trupei în 1966, la doi ani după formarea acesteia, alături de Justin Hayward, înlocuindu-i pe Denny Laine și Clint Warwick.

A rămas membru al formației până în 2018, când The Moody Blues a încetat să mai susțină concerte live.

Lodge a contribuit la unele dintre cele mai cunoscute albume ale trupei, printre care Days of Future Passed (1967), considerat unul dintre primele albume concept din istoria rockului, și In Search of the Lost Chord (1968).

De asemenea, a participat la realizarea albumului Octave (1978), care a marcat trecerea trupei spre un sound mai pop.