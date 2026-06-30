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Crește salariul minim, cresc și amenzile de circulație. Cât va fi punctul de amendă de la 1 iulie

De la 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim pe economie, vor crește și amenzile pentru șoferii care încalcă legislația rutieră din România. Valoarea punctului de amendă este stabilită prin Codul Rutier la 5% din salariul minim brut pe țară.
Crește salariul minim, cresc și amenzile de circulație. Cât va fi punctul de amendă de la 1 iulie
ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
30 iun. 2026, 08:27, Economic
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Amenzile de circulație vor fi mai mari odată cu majorarea salariului minim pe economie. Începând de miercuri, 1 iulie 2026, valoarea punctului de amendă crește, deoarece aceasta este stabilită prin Codul Rutier la 5% din salariul minim brut pe țară.

Guvernul a stabilit, prin Hotărârea nr. 146/2026, că salariul de bază minim brut pe țară va fi majorat de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026.

Astfel, punctul de amendă va crește de la 202,5 lei – la momentul redactării știrii – la 216,25 lei, adică o creștere de aproximativ 6,8%.

Cu cât vor crește amenzile de la 1 iulie. Exemple

Sancțiunile rutiere sunt calculate în funcție de punctele de amendă stabilite de Codul Rutier 2026 pentru fiecare abatere în parte.

Astfel, depășirea limitei legale cu 10-20 km/h este sancționată cu două sau trei puncte-amendă, astfel că șoferul va plăti între 432,5 lei și 648,75 lei începând cu 1 iulie.

Pentru o depășire cu 21-30 km/h se aplică patru sau cinci puncte-amendă, adică o sancțiune cuprinsă între 865 de lei și 1.081,25 lei.

Dacă viteza legală este depășită cu 31-40 km/h, amenda va fi de șase până la opt puncte, adică între 1.297,5 lei și 1.730 de lei.

Șoferii care achită amenda în termenul prevăzut de lege pot plăti în continuare jumătate din aceasta, facilitate care rămâne neschimbată.

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