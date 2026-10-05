Cum atrăgeau frații Tate femei în România. Acuzațiile autorităților britanice

Potrivit documentelor judiciare făcute publice luni în SUA și citate de Reuters, autoritățile britanice susțin că Andrew și Tristan Tate foloseau metoda „loverboy” pentru a ademeni femei cu promisiunea unor relații romantice, înainte de a le constrânge să realizeze materiale pornografice online.

Astfel, Andrew Tate ar fi convins femei vulnerabile cu care stabilise relații să se mute în România, spunându-le că ar putea câștiga bani participând la afacerea sa cu camere web.

Odată ajunse în România, femeile ar fi devenit dependente financiar de frații Tate, care le confiscau adesea pașapoartele, se arată în documentele citate.

„Acuzarea susține că Andrew Tate și Tristan Tate au recurs la violență fizică și sexuală și au amenințat cu acestea pentru a-și menține controlul și a le asigura supunerea”, se arată în documentele citate de Reuters.

Au negat comiterea vreunei fapte ilegale

Frații Tate, care au cetățenie americană și britanică, au fost arestați în Miami în luna iulie, după ce Marea Britanie a solicitat extrădarea lor din SUA. Ei nu au comparut în fața unei instanțe britanice pentru a răspunde oficial acuzațiilor care le sunt aduse, printre care se numără violul și traficul de persoane, și au negat comiterea vreunei fapte ilegale.

Joseph McBride, avocatul fraților Tate, a afirmat că acuzațiile nu pot fi „verificate în mod semnificativ”, deoarece Marea Britanie nu a dezvăluit apărării numele acuzatoarelor.

Arestările lui Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și ale lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, au marcat o nouă etapă în problemele juridice cu care se confruntă aceștia.

Luna trecută, ambasada britanică din Washington a trimis Statelor Unite o serie de documente în sprijinul cererilor sale de extrădare. Aceste documente includeau rezumate ale dosarelor împotriva fraților Tate, redactate de un detectiv al Poliției din Bedfordshire.

De asemenea, frații Tate fac obiectul unei anchete în România încă din 2022, fiind acuzați, printre altele, de trafic de persoane.