Sute de oameni s-au adunat şi în marile oraşe ale ţării, nemulţumiţi că la un an de la protestul Diasporei nu s-a schimbat mai nimic. Clujenii scandează numele Alexandrei, fata de 15 ani din Caracal despre care Gheorghe Dincă a spus că a omorât-o şi apoi a ars cadavrul.

Până la această oră, la Cluj-Napoca s-au adunat, în Piaţa Unirii, peste 300 de persoane, pentru a marca un an de la mitingul Diasporei.

Oamenii au steaguri tricolore şi ale UE şi pancarte cu mesaje precum „112-suni azi, vine mâine", „Nu veţi scăpa de puşcărie", „Demisia guvern mafiot" sau „Dragă guvern, românii nu vă mai vor. Vrem demisia Guvernului Dăncilă".

Oamenii strigă „Alexandra" şi „Uniţi putem învinge un sistem".

De asemenea, un tânăr a adus un tricou pe care scrie „Dragă Guvern, românii NU vă mai vor. Nu vedeţi? Sunteţi orbi sau rău intenţionaţi?”.

Şi la Iaşi s-au strâns aproximativ 200 de persoane în Piaţa Unirii. Oamenii au afişat drapelele României şi ale Uniunii Europene şi au mesaje împotriva coaliţiei de la guvernare.

Ieşenii au aşezat pe jos şi mesaje către Viorica Dăncilă: „Doamnă prim-ministru Dăncilă, renunţaţi la modificările aberante ale Codului Penal şi Codului de procedură penală şi asiguraţi independenţa SIJ" sau "doamnă Dăncilă, România are nevoie şi de PSD, dar de un PSD de centru stânga, nu de extremă stânga şi de un PSD cu naţionalisti luminaţi, nu cu naţionalişti de grotă" - sunt două dintre mesajele afişate în centrul Iaşului.

Oamenii strigă „PSD, ciuma Roşie" şi „nu vrem să fim conduşi de hoţi".

Ieşenii cer schimbare şi spun că nimic nu e diferit faţă de anul trecut, ba chiar că starea ţării s-ar fi înrăutăţit.

Aproximativ 400 de persoane protestează, sâmbătă seara, pe străzile din Sibiu, cerând demisia Guvernului şi o justiţie independentă. Oamenii s-au adunat pe platoul din Piaţa Unirii din Sibiu, având steaguri tricolore şi ale Uniunii Europene.

Sibienii strigă „Justiţie, nu corupţie”, „Afară, afară cu PSD din ţară”, „PSD ciuma roşie” şi „Să vă fie frică, Sibiul se ridică”.

În jurul orei 19.40, protestatarii au plecat în marş pe străzile oraşului, scandând „Demisia” şi „Afară cu PSD din ţară”.

La Braşov s-au adunat, până la această oră, 100 de persoane.

Sibiu: Moment de reculegere pentru Alexandra. La Iaşi şi Cluj oamenii au huiduit în faţa sediilor PSD

Protestatarii din Iaşi şi din Cluj au huiduit în faţa sediilor PSD şi au strigat ”Ciuma roşie”. La Sibiu, protestatarii au pornit într-un marş, iar în faţa unei biserici au ţinut un moment de reculegere pentru Alexandra. Câteva mii de oameni sunt în stradă.



La Sibiu, în faţa Tribunalului Sibiu, pe Calea Dumbrăvii, protestatarii au scandat şi „Kovesi, nu uita, Sibiul e de partea ta".

La biserica de pe bulevardul Mihai Viteazu, oamenii au ţinut un minut de reculegere în memoria Alexandrei, apoi au strigat „Plânge strada pentru Alexandra”.

La această oră, la Sibiu sunt 1.200 de persoane. Acestea au pornit într-un marş pe mai multe străzi ale oraşului, urmând să treacă şi prin faţa casei lui Klaus Iohannis.

La Cluj sunt câteva sute de persoane, care au pornit într-un marş din Piaţa Unirii spre Prefectura Cluj. Oamenii au oprit în faţa sediului PSD Cluj şi au scandat „10 august", „Analfabeţii", „Ruşine să vă fie" şi „Jos guvernul".

Mai mulţi protestatari au încercat să intre pe carosabil şi să blocheze traficul rutier pe Bulevardul Eroilor, dar au fost opriţi de jandarmi. În replică, oamenii au strigat „Jandarmeria apără hoţia" şi şi-au continuat marşul pe zona pietonală.

Ulterior, clujenii care mărşăluiesc s-au oprit câteva minute în faţa Palatului de Justiţie din Cluj-Napoca, unde au scandat „Nu uităm ce aţi făcut anul trecut" şi „Alexandra, nu îi vom ierta".

În drum spre Prefectura Cluj, oamenii au blocat pentru un timp traficul rutier în Piaţa Avram Iancu şi în faţa Prefecturii, permiţând doar transportul în comun. Oamenii strigă „Jos guvernul", „Demisia", „PSD, partid de hoţi, proxeneţi şi mafioţi", „Alo, 112".

În faţa Prefecturii Cluj, mai mulţi protestatari s-au aşezat pe carosabil.

Un tânăr venit din Germania special pentru protest a declarat, pentru MEDIAFAX: „Am venit să cerem demisia Guvernului Dăncilă, cu toate că nu cred că o să îşi dea demisia şi va trebui să aşteptăm până după alegerile prezidenţiale ca să dizolve Parlamentul şi să fie organizate alegeri anticipate. Am venit din Germania pentru două zile special pentru protest, mâine mă întorc Am sperat să fie mai multă lume. Sunt dezamăgit pentru că oamenii nu îşi fac datoria civică şi anume să iasă în stradă şi să îşi facă vocea auzită”.

Un alt bărbat a spus. „În primul rând nu ar trebui să existe proteste pentru un motiv anume, că acest motiv e Colectiv, că e lipsa infrastructurii, că sunt spitalele care se prăbuşesc, că e Alexandra, că e corupţi. toate aceste motive sunt nişte chestiuni punctuale şi părţi ale unui mecanism cu funcţionare total anormală. Noi trebuie să ieşim în stradă pentru a se reseta tot ceea ce înseamnă mentalitate în România”.

La Iaşi, numărul participanţilor a ajuns la circa 1.000. Ieşenii s-au oprit în faţa sediului PSD şi au scandat „ciuma roşie" şi au huiduit.

O femeie a declarat pentru MEDIAFAX că nu este genul care iese la proteste, dar acum s-a săturat: „Dacă s-ar fi schimbat ceva azi nu eram aici. Dacă până şi eu am ieşit din casă înseamnă că am ajuns la o limită limită. Limita copilul meu de 12 ani, care îmi spune că vrea să plece din ţară. Că poate conştientiza un copil la vârsta asta că nu are un viitor în propria ţară nu te pune pe gânduri, ca şi părinte? Probabil dacă ne vom spune cuvântul şi nu aşteptăm ca alţii să facă totul pentru noi se va schimba ceva Dacă vom continua să tăcem, vor continua să facă aceleaşi lucruri”.

O altă femeie, vizibil afectată de cazul Caracal, a declarat că a ieşit în stradă deoarece „corupţia ucide. Cum a fost cazul fetiţei de la Caracal. Dacă cei care erau puşi în postura să o apere, să o ajute ar fi avut competenţă, lucrurile ar fi stat probabil cu totul altfel. Copilul acela răpit, violat a vorbit frumos, a vorbit clar, a dat toate indicaţiile care i-au trecut ei prin cap că ar putea să ajute, iar ei tot ce au găsit de cuviinţă a fost să-i spună să stea acolo Mie mi se pare inadmisibil şi aşa este peste tot, pentru că nu sunt puşi oameni competenţi în funcţii, sunt puse pilele şi relaţiile. Cazul Caracal este picătura care a umplut paharul”.

