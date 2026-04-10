Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie

Printre cele mai eficiente metode, dar și, poate, cea mai des folosită de părinți și bunici, se află vopsirea ouălor cu coji de ceapă roșie. La țară, în perioada apropiată Paștilor, femeile păstrează cojile de ceapă pentru a vopsi ouăle în săptămâna mare.

Acestea ajung să aibă o culoare de maro – roșcat, până la arămiu intens, în funcție de cantitatea de coji folosite.

Pentru această rețetă, ai nevoie de câteva mâini de coji de ceapă roșie sau albă, însă ar fi mai potrivită roșie, o oală cu apă și câteva linguri de oțet, dar și ouăle. Dacă nu aveți strânse din timp cojile de ceapă, acestea se pot găsi la magazin, pe fundul coșului cutiei cu ceapă. Se adaugă apa la fiert, dar și cojile, timp de 15–30 minute. Se strecoară lichidul într-un recipient diferit și se lasă să se răcească, până ajunge la temperatura camerei.

Cât timp lichidul se răcește, spălăm ouăle cu apă, fără detergent, apoi punem oțet într-o farfurioară și înmuiem fiecare ou timp de 30 de secunde, apoi îl scoatem și îl ștergem cu o cârpă. Până îl ștergem pe acesta, punem altul la înmuiat. Această operațiune este importantă, pentru că ajută la degresarea cojii. Face coaja oului mai puțin poroasă, iar pigmenții naturali pătrund mai bine. De asemenea, acționează ca un „fixativ” pentru culoare.

După ce am degresat ouăle, acestea le punem într-o crăticioară și adăugăm peste ele apa colorată răcită. Este important ca aceasta să fie la temperatura camerei, pentru ca ouăle să nu se spargă. Din momentul în care vopseaua dă în clocot, ouăle se mai lasă la fiert în jur de 8-10 minute. Le scoatem apoi cu o spatulă. Pentru ca ouăle strălucitoare, bătrânii obișnuiau să ungă coaja acestora cu o bucată de slănină. Cu toate acestea, se poate folosi și o cârpă cu ulei.

Ouă vopsite cu varză roșie

O altă metodă inedită de a vopsi ouăle este cu varză roșie. Varza roșie le va conferi ouălor o culoare ceva mai arămie. Pentru aceasta aveți nevoie de o varză roșie de 1,5 kilograme. O tăiem bucăți, o punem la fiert într-o oală cu 2 litri de apă și o lăsăm să fiarbă 50 de minute la foc mediu. Adăugăm și 2-3 linguri de oțet. Ulterior, putem adăuga ouăle și să le lăsăm la fiert în jur de 10 minute. Ele se scot apoi pe o farfurie și le putem unge cu ulei, dacă vrem ca acestea să aibă un luciu.

Ouăle vopsite cu sfeclă

Această metodă le va oferi ouălor o culoare ceva mai roșiatică, decât în cazul cepei sau a varzei roșii. Întâi vom pregăti ouăle, pe care le lăsăm la înmuiat 5-10 minute în apa cu oțet. Ulterior le scoatem și le ștergem bine cu o cârpă sau un burețel de vase.

Avem nevoie de o jumătate de kilogram de sfeclă, pe care o curățăm și o tăiem în bucăți mai mari și 4-5 linguri de oțet, pe care îl vom turna direct peste sfeclă. Punem ouăle în cratiță peste sfeclă, iar peste ele turnăm apă. Le lăsăm la fiert timp de 10 minute și vom observa că acestea încep să prindă culoare. Pentru a le verifica dacă sunt suficient de fierte, putem să luăm un ou, îl punem pe masă și îl învârtim. Dacă oul se învârte repede, înseamnă că este fiert. Este indicat să lăsăm ouăle în apa cu sfeclă timp de 2-3 ore, sau până se răcește apa. Scoatem apoi ouăle pe o farfurie, le lăsăm la răcit și la final, le putem unge cu o un șervețel sau cu un prosop cu puțin ulei.

Cum aplicăm modele pe ouă?

Pentru ca ouăle să fie mai frumoase, înainte să le putem la fiert, putem „lipi” pe ele frunze de diferite modele. Le vom fixa pe coaja oului cu puțină apă, ca să stea lipite. Ulterior, vom înveli ouăle într-o bucată de ciorap de damă, lycra, pe care îl putem lega cu ață, în așa fel încât să fie strâns pe ou, iar modelul frunzei să rămână fix. Putem apoi ouăle la fiert folosind oricare dintre metodele de mai sus, iar după ce le scoatem, îndepărtăm ciorapul, dar și frunzele, iar ouăle vor avea modele mai deosebite.