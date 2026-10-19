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Cum vor circula trenurile în noaptea trecerii la ora de iarnă. Anunțul CFR Călători

CFR Călători a anunțat, luni, într-un comunicat, cum vor circula trenurile în noaptea de 24 spre 25 octombrie, când România va trece la ora de iarnă.
Cum vor circula trenurile în noaptea trecerii la ora de iarnă. Anunțul CFR Călători
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
19 oct. 2026, 11:42, Social
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România va trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ora 04:00 va deveni ora 03:00.

Schimbarea orei nu va modifica mersul trenurilor în vigoare.

„În noaptea de 24/25 octombrie 2026, când ora 04:00 (ora oficială de vară) devine ora 03:00 (ora oficială de iarnă), toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 04:00 vor pleca la orele prevăzute în Mersul Trenurilor în vigoare, respectând ora Europei Orientale”, a transmis CFR Călători.

Ce se întâmplă cu trenurile aflate deja în circulație

„Trenurile de călători aflate deja în circulaţie după ora 04:00 (ora de vară) vor opri în staţiile din parcurs stabilite și vor staţiona până la ora de plecare prevăzută în noul orar (ora Europei Orientale). De asemenea, trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinație”, a precizat compania.

În ceea ce privește trenurile internaționale, CFR Călători a explicat că și în țările vecine României trecerea la ora de iarnă se va face în aceeași zi, 25 octombrie 2026.

Astfel, trenurile internaționale vor circula între stațiile de frontieră conform orarului din Mersul Trenurilor în vigoare.

Unde pot fi obținute informații despre circulația trenurilor

Călătorii pot obține informații despre circulația trenurilor la numărul de telefon 021 9521 – INFO CFR, la numerele de telefon din stațiile CFR, disponibile pe site-ul companiei, sau de la personalul din stații.

De asemenea, în aplicația „Trenul Meu”, pasagerii pot introduce numărul exact al trenului pentru a obține informații în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staționare în următoarea gară și timpul estimat de sosire.

Informații despre circulația trenurilor sunt disponibile și pe site-urile cfrcalatori.ro și cfr.ro.

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