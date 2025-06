Ministrul Educației, despre burse: În situații de criză, lucrurile sunt complicate. Și să vrei, n-ai de unde

„România a devenit una dintre țările care oferă cel mai puternic sistem de burse în sistemul public. Atât în zona preuniversitară, cât și în zona universitară. Ca ministru al Educației, eu totdeauna voi spune că dacă cineva dorește să dea bani în sistemul nostru, mă bucur. Doar că, totdeauna când se întâmplă astfel de creșteri spectaculoase, ești foarte atent la sustenabilitate. Și în condiții normale, nu în criză economico-financiară, este greu pentru o țară să acopere un buget atât de mare de burse. Repet, eu mă bucur că încercăm să-l acoperim, dar trebuie să recunoaștem în același timp că este o presiune pe buget”, declară ministrul.

Daniel David: „în situații de criză, lucrurile sunt foarte complicate – și să vrei, n-ai de unde”

„Ceea ce vom propune, ce am în minte, ca să redimensionăm sistemul de burse, într-o manieră acceptabilă, (…) este ca în zona studenților, dacă noi ne raportăm nu la salariul minim brut, ci la salariul minim net, vom avea o scădere a fondului de burse, așa cum au spus și studenții, și îi vedeți că protestează, în mod natural. Cu toate acestea, în propunerea pe care am făcut-o, reducerea fondului de burse, sigur că este sub anul 2024, n-ai cum să intri în competiție cu anul 2024, dar este cu 10% mai mare decât ce-am avut în anul 2023. Adică anul în care apare legea educației și prindem anumite luni. Deci s-a redus față de 2024, dar este cu 10% mai mare decât 2023”, mai spune el.

„În zona învățământului preuniversital, am încercat să merg în aceeași logică”.

„Măsurile pe care le discutăm s-ar putea să ne ducă, inevitabil, la o reducere a fondului de burse față de 2024. Dar în primele estimări pe care le facem în acest moment, totuși va fi de aproape 3 ori, dacă vom menține aceste criterii pe care, repet, încă nu le-am stabilit definitiv. Menținem o creștere de aproape 3 ori față de 2023”, declară ministrul.

El declară că i se pare important „să nu afectezi nici măcar în comparație cu 2024 bursele sociale”.

„Eu știu că bursele sociale au un rol foarte important în a aduce copiii la școală, în a preveni abandonul școlar, astfel încât, dacă vreau să apăr ceva, sunt bursele sociale, nu la nivelul anului 2023, la nivelul anului 2024. Pe celelalte va trebui să le modificăm. (…) Probabil că în zona meritului vom defini meritul altfel. Era definit până la 30%, dar de multe ori depășeai 30% dintr-o clasă, că dacă erau mai mulți cu 9,50 ajungeai și la un procent mult mai mare din clasă care reușea să obțină bursă de merit”, precizează David.

Ministrul Educației spune că „propunerea pe care lucrăm acum este 15% dintr-o clasă, nota minimă 9, și 15% înseamnă 15%. Adică dacă sunt mai mulți cu nota 9, vom avea criterii secundare de diferențiere. Nu putem ieși din 15% dacă vreau să protejez în același timp toate bursele sociale, și vreau să fac lucrul ăsta”.