Daniel David, întâlnire cu studenții: Universitățile pot oferi burse din venituri proprii

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării, la întâlnire au participat reprezentanți ai Asociației Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Uniunii Naționale a Studenților din România (UNSR) și ai Uniunii Studenților din România (USR).

Cu acest prilej, ministrul Daniel David a punctat că, în pofida faptului că România traversează o criză fiscal-bugetară majoră, a insistat ca – în reglementările normative sectoriale – universitățile să-și păstreze mai departe libertatea de a oferi burse și suport studenților din venituri proprii, acolo unde își permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului.

„În condițiile constrângerilor legale în vigoare, această flexibilitate nu este aplicabilă și pentru fondurile la dispoziția ministerului”, transmite ministerul.

De asemenea, ministrul Daniel David a precizat că va participa la dezbaterile/discuțiile organizate de asociațiile studențești reprezentative pentru a căuta împreună modalități de susținere a studenților în contextul crizei fiscal-bugetare și că va susține inclusiv modificarea reglementărilor generate de această situație, imediat ce situația fiscal-bugetară a țării o va permite.