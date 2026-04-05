De ce credincioșii catolici și ortodocși celebrează Paștele în date diferite?

În urmă cu mai bine de patru secole, Papa Grigore al XIII-lea a decis să introducă calendarul Gregorian, despre care considera că era mai în concordanță cu mișcările stelelor, ca răspuns, la întârzierea calendarului Iulian, introdus de Iulius Cezar, potrivit Euronews.

Dacă ne vom întreba ce au făcut catolicii europeni între 5 – 14 octombrie 1582, răspunsul ne va surprinde. Aceștia nu au făcut nimic, pentru că acele zile nu existat, ci s-au mutat automat, data de 4 octombrie devenind data de 15 octombrie 1582.

Astfel a luat naștere calendarul pe care îl folosim astăzi în Occident, nu doar pentru sărbătorile religioase, ci și pentru datele civile – în onoarea fondatorului său, acesta a fost numit calendarul gregorian. În prezent, calendarul iulian are o întârziere de 13 zile față de cel gregorian.

Sinodul de la Niceea, desfășurat în anul 325 la inițiativa împăratului Constantin I, a stabilit clar că Paștele trebuie sărbătorit la aceeași dată de către toți creștinii. Ulterior s-a stabilit, printr-o hotărâre adesea atribuită în mod eronat sinodului, că Paștele va avea loc în prima duminică după prima lună plină a primăverii.

Însă data echinocțiului de primăvară diferă în cele două calendare, de unde și persistența „problemei”.

În timp ce Biserica Romano-Catolică și majoritatea bisericilor protestante au adoptat calendarul gregorian, calendarul iulian a rămas punctul de referință pentru bisericile ortodoxe.

În cazul Rusiei, acest lucru s-a aplicat nu numai sărbătorilor religioase, ci și datei civile propriu-zise, care a fost ajustată abia după revoluția din 1917, motiv pentru care „Revoluția din Octombrie” a avut loc în noiembrie.

Biserica Ortodoxă Greacă folosește calendarul iulian reformat, dar numai pentru sărbătorile fixe, precum Crăciunul.

Pentru sărbătorile mobile, precum Paștele sau Rusaliile, aceasta continuă să folosească vechiul calendar.

Biserica Rusă, pe de altă parte, folosește vechiul calendar pentru toate sărbătorile. Din acest motiv, grecii sărbătoresc Crăciunul la aceeași dată cu occidentalii, dar nu și Paștele, în timp ce rușii sărbătoresc ambele date în zile diferite.

Anul trecut, Paștele catolicilor a coincis cu cel al ortodocșilor.