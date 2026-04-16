Deblocare importantă în Educație: Vor putea fi organizate concursuri de ocupare a posturilor pentru profesori

Concret, Ministerul Educației va putea organiza concursuri de ocupare a posturilor de predare din învățământul preuniversitar de stat, a posturilor de asistent universitar și a promovărilor din instituțiile de învățământ superior.

„În ședința de Guvern de astăzi, 16 aprilie, a fost aprobată Ordonanța de urgență pentru modificarea Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și luarea unor măsuri în domeniul educației. Prin aprobarea acestui proiect inițiat de Ministerul Educației și Cercetării se asigură cadrul legal pentru deblocarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice de predare din învățământul preuniversitar de stat, a posturilor de asistent universitar și a promovărilor din instituțiile de învățământ superior”, anunță Ministerul Educației într-un comunicat de presă.

Conform legislației în vigoare, în sistemul național de învățământ preuniversitar sunt mai multe modalități de angajare a personalului didactic de predare: cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pe durata de viabilitate a postului, pe perioadă determinată de cel mult un an școlar sau în regim de plata cu ora.

Necesitatea adoptării acestei ordonanțe de urgență este dată de faptul ca pentru cadrele didactice angajate pe perioada determinată de cel mult un an școlar sau în regim de plata cu ora contractele individuale de muncă încetează de drept până la data de 31 august 2026, respectiv la data finalizării cursurilor, mai arată sursa citată.

„Prin adoptarea acestei ordonanțe de urgență se creează cadrul legal pentru asigurarea resursei umane necesare în anul școlar și universitar 2026-2027 și, implicit, pentru continuitate în sistemul național de educație”, mai spune Ministerul Educației.

Potrivit Edupedu, aceste concursuri au fost blocate prin Legea 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan, în vara anului 2025.