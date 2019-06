Decizie de ultimă oră. Răzvan Cuc pune condiţii, altfel va rezilia contractul pentru lotul doi al autostrăzii Sebeş-Turda/ Ce spune constructorul despre lucrări

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, s-a arătat nemulţumit, joi, de lotul doi al autostrăzii Sebeş-Turda, declarând că va rezilia contractul cu firma care se ocupă de construcţie, dacă până la sfârşitul lunii iunie nu vine cu contractele de subcontractare sau cu dovada utilajelor în şantier.

„Cel de al doilea lot, după cum aţi văzut am avut o discuţie cu constructorul, foarte serioasă, în sensul că dacă în două săptămâni de zile nu vine cu contractele şi cu utilajele necesare pentru lucru la lotul doi, vom rezilia contractul”, a declarat ministrul Transporturilor, referitor la lotul doi al autostrăzii Sebeş-Turda.

Răzvan Cuc a adăugat că de la momentul preluării mandatului, la sfârşitul lunii februarie al acestui an, a avertizat că va rezilia contractul cu constructorii străini.

„Eu, de altfel, de la începutul acestui mandat, de când am preluat mandatul la sfârşitul lunii februarie, am venit pe acest lot de autostradă şi am spus că la sfârşitul lunii iunie voi spune exact pe ce contracte vom merge şi pe care le vom rezilia, pentru că nu trebuie să stăm să ne rugăm de aceşti constructori străini care trebuiau să vină de la bun început cu utilaje şi să lucreze, nu să încerce tot felul de tertipuri ca să primeze lucrările. Sunt contracte încheiate din 2014 care trebuiau să avanseze în 36 de luni, nu trebuiau terminate de execuţie şi proiectare, iată că ne aflăm în 2019 şi la cum am văzut că evoluează lucrurile pe lotul doi al acestei autostrăzi, dacă până la sfârşitul lunii iunie nu vine cu firmele, cu contractele de subcontractare pe care el trebuie să şi le aleagă să le facă, dar mare atenţie şi foarte important, cei care vor alege să lucreze cu această firmă trebuie să insiste să fie declaraţi ca subcontractori oficiali la CNAIR ca Compania de Autostrăzi să poată face plăţile direct către subcontractori şi să nu existe impedimente”, a mai declarat Cuc.

Ministrul Transporturilor a cerut pe 20 mai rezilierea contractului pentru modernizarea DN 73 Braşov-Piteşti, deoarece a găsit pe şantier doar 11 utilaşe şi 20 de muncitori, la numai o zi după ce a rupt contractul cu asocierea de firme care ar fi trebuit să finalizeze centura ocolitoare a oraşului Tecuci.

Constructorul susţine că Lotul II Sebeş - Turda progresează

Încă un segment al Autostrăzii A10 Sebeş – Turda, şi anume Lotul II Sântimbru - Aiud - Rădeşti (km 17 + 000 - km 41 + 250), va fi deschis traficului până la sfârşitul acestui an, informează construtorul, compania Aktor.



Aktor, contractorul lotului de autostrăzi Sântimbru - Aiud - Rădeşti, accelerează lucrările pe acest segment, pe baza unui calendar foarte specific, susţine comunicatul. În prezent, se lucrează intens la rambleele de poduri, la ridicarea şi aşezarea grinzilor pe toate podurile, turnarea straturilor de balast stabilizat, precum şi la structurile din beton, rigolele şi zidurile de sprijin. De asemenea, lucrările de asfaltare sunt planificate să înceapă cu primii 7 km din totalul de 24,25 km al lotului II, în perioada 25-30 iunie 2019. Aceste lucrări se realizează cu un efectiv de peste 350 de persoane, cu 120 de camioane şi peste 80 de maşini mecanizate.

Până la sfârşitul anului, lotul II al autostrăzii Sebeş-Turda de 24,25 km va fi deschis traficului, permiţând legătura rutieră între Coridorul IV, autostrăzile "A1 Sibiu - Deva" şi "A3 Câmpia Turzii - Gilau". În acelaşi timp, municipalităţile Alba-Iulia, Teiuş şi Aiud vor fi conectate cu o serie de beneficii semnificative pentru comunităţile locale înconjurătoare, cum ar fi degrevarea de traficul de tranzit, reducerea poluării fonice şi a aerului, precum şi, cel mai important, îmbunătăţirea siguranţei rutiere.

