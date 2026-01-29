Prima pagină » Social » Denunț penal privind moartea a sute de copii la un cămin-spital din România

Un denunț penal privitor la moartea a sute de copii la un cămin-spital din România a fost depus joi la o instanță din Ploiești. Acuzațiile sunt foarte grave și vizează săvârșirea infracţiunii de tratamente neomenoase într-un cămin al statului român.
29 ian. 2026, 13:08, Social

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) anunță că a depus joi, 29 ianuarie 2026, „un nou denunț penal, într-un dosar care investighează decesul a 497 de minori, în perioada 1970 – 1997, la care se adaugă un număr de 38 de beneficiari care au depăşit vârsta de 18 ani (total 535 de decese), aflați în Căminul-spital pentru deficienți nerecuperabili Moreni-Ţuicani.”

Denunțul penal a fost depus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.

Denunțul penal priveşte săvârșirea infracţiunii de tratamente neomenoase, prin organizarea unui regim caracterizat prin tratamente inumane și degradante aplicate minorilor internați în Căminul-spital pentru deficienți nerecuperabili Moreni-Ţuicani, unitate aflată în administrarea statului român.

Dincolo de sesizarea faptelor, IICCMER a indicat în denunț și persoanele ce se fac responsabile în diferite grade de decesul minorilor, persoane implicate în organizarea, implementarea, evaluarea și controlul acestui regim inuman din căminul-spital.

Denunţul are anexate şase volume care cuprind un număr de 1715 file, iar documentele probează existenţa relelor tratamente în Căminul-spital pentru deficienți nerecuperabili Moreni-Ţuicani, mai susțin cei de la IICCMER.

,,Fiecare dintre aceste investigații are particularitățile și ororile sale, însă toate au în comun suferința celor care au fost victime ale regimului comunist și ale abuzurilor din acea perioadă. Consider că ceea ce s-a întâmplat cu acei copii din Moreni-Ţuicani este absolut inuman și profund condamnabil. Din probele pe care le-am adunat, rezultă clar că acești copii nu aveau nicio șansă de supraviețuire în condițiile în care au fost ținuți și tratați. Suferința lor reprezintă oglinda cruzimii cu care a acționat regimul comunist opresiv’’, a declarat Florin Soare, istoric și expert în cadrul IICCMER, coordonator al investigației.

Ce orori a scos investigația la suprafață

Conform investigației, centrul situat pe dealul Ţuicani, la marginea pădurii din Moreni, a funcționat inițial ca spital chirurgical și preventoriu TBC pentru copii, fiind transformat ulterior în centru pentru copii neuropsihici și, în final, în centru pentru „deficienți nerecuperabili”. IICCMER consideră că „în perioada 1970-1997, instituția a devenit un loc de exterminare al minorilor, cu rate de mortalitate ce au depășit frecvent 70% din internări, în special în anii 1985-1989.”

Datele indică faptul că peste jumătate dintre copiii internați de la leagănele din Arad și Satu Mare au decedat în centrul de la Moreni, în condiții agravante precum malnutriția, bronhopneumoniile și trai degradant. În perioada 1985-1989, din cei 134 de copii transferați de la leagănele din Arad, 75% și-au pierdut viața, majoritatea în primele luni de internare, din cauza malnutriției grave și a lipsei asistenței medicale, mai arată IICCMER.

Rezultatele anchetei relevă o situație de o gravitate extremă, în care tratamentele neomenoase și condițiile inumane au fost aplicate sistematic, conducând la moartea a sute de copii și la suferințe permanente pentru supraviețuitori, a precizat IICCMER.

