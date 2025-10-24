Distrigaz Sud Rețele: Alimentarea cu gaze va fi reluată etapizat la consumatorii din zona Calea Rahovei. Primele blocuri de pe listă

Compania Distrigaz Sud Rețele a venit vineri cu precizări privind reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale pentru consumatorii afectați de explozia din zona Calea Rahovei.

Potrivit unui comunicat de presă, în contextul aprobării nr. 15/19.10.2025, emisă prin Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, autoritățile au permis punerea în aplicare a strategiei tehnice prevăzute în aprobare. În aceste condiții, Distrigaz Sud Rețele a anunțat că au început lucrările premergătoare necesare pregătirii elementelor rețelei de distribuție din zona Calea Rahovei, în vederea realimentării în siguranță a clienților afectați de închiderea neprogramată ca urmare a exploziei de săptămâna trecută la blocul situat pe strada Vicina.

În aceste condiții, începând de sâmbătă, 25 octombrie 2025, în intervalul orar 10:00 – 20:00, se va relua etapizat alimentarea cu gaze naturale a clienților din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condițiile tehnice și de siguranță, în următoarele imobile:

– Strada Câmpeanu Ilie nr. 2, bl. 18B, scara C;

– Strada Oltina nr. 1, bl. 27, scările 1, 2 și 3; nr. 2, bl. 28B, scările 1, 2 și 3; nr. 3, bl. 28A, scările 1 și 2; nr. 4, bl. 23, scara 1;

– Strada Pecineaga nr. 1, bl. 28A, scările A și B; nr. 3, bl. 28, scările 1 și 2; nr. 4, bl. 23A; nr. 5, bl. 29C, scările 1, 2 și 3; nr. 7, bl. 25, scările 1, 2 și 3; nr. 9, bl. 26, scările 1, 2 și 3; nr. 10, bl. 17C, scările 1 și 2; nr. 24; nr. 26; nr. 28; nr. 32; nr. 34 și nr. 36,

– Strada Popa nr. 1, bl. 15, scările 1 și 2; nr. 2, nr. 3, bl. 15A; nr. 5, bl. 15B; nr. 7, bl. 17, scările 1 și 2; nr. 9, bl. 17A, scările 1, 2 și 3; nr. 11, bl. 17B, scările 1 și 2; nr. 14; nr. 18; nr. 20; nr. 26;

– Strada Popina nr. 27; nr. 30 și nr. 31;

– Strada Rahovei nr. 321, bl. 28, scările 1, 2 ,3 și 4; nr. 323, bl. 26, scările 1 și 2;

– Strada Vicina nr. 2, bl. 29, scările A și B; nr. 4, bl. 29A; nr. 6, bl. 29B; nr. 8, bl. 37, scările 1, 2 și 3; nr. 10, bl. 38, scările 1 și 2.

Consumatorii de la imobilele enumerate mai sus trebuie să asigure accesul reprezentanților Distrigaz Sud Rețele în vederea reluării alimentării cu gaze naturale în condiții de siguranță.

De asemenea, pentru imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face după finalizarea cercetărilor.

O explozie a avut loc în dimineața zilei de 17 octombrie într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Mai multe apartamente au fost afectate, mai multe persoane au fost rănite, iar alte 3 și-au pierdut viața.