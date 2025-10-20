Distrigaz Sud Reţele reia etapizat alimentarea cu gaze naturale în sectorul 5, după explozie

În urma incidentului, aproximativ 1.086 de clienţi casnici au rămas fără gaze naturale.

Potrivit unui comunicat al companiei, Distrigaz Sud Reţele a cerut oficial, în 19 octombrie, autorităţilor locale, reluarea alimentării în condiţii de siguranţă.

Conform Hotărârii Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă nr. 15/19.10.2025, alimentarea cu gaze naturale va fi restabilită pentru clienţii amplasaţi pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina.

Alimentarea cu gaze naturale rămâne însă întreruptă la următoarele imobile:

strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2

strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3

Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1 şi 2

Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A

La aceste adrese, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor competente, a precizat Distrigaz Sud Reţele.