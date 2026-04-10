DN7A sub zăpadă: utilajele intervin pe șoselele montane din județul Vâlcea

Ninsori abundente au fost semnalate în zona montană a județului Vâlcea, iar utilajele de deszăpezire au intervenit pe DN7A cu lamă și material antiderapant pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță.
DN7A sub zăpadă: utilajele intervin pe șoselele montane din județul Vâlcea
Andreea Tobias
10 apr. 2026, 07:21, Social

Zona montană a județului Vâlcea se confruntă cu ninsori abundente. Condițiile meteo au impus intervenția imediată a utilajelor de deszăpezire pe drumurile din zonă.

Pe DN7A, echipajele de deszăpezire au intervenit pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Au fost folosite atât lama, cât și material antiderapant pe carosabil.

Șoferii care se deplasează spre zona montană a Vâlcei sunt sfătuiți să circule cu prudență. Echiparea corespunzătoare a autovehiculului este esențială în astfel de condiții.

Viscolul din noaptea trecută a transportat cantități de zăpadă pe partea carosabilă, formând suluri de zăpadă care pot pune probleme participanților la trafic.
SDN Târgu Jiu a acționat vineri dimineață cu un utilaj cu lamă și a împrăștiat material antiderapant pentru îndepărtarea zăpezii de pe partea carosabilă.
La această oră temperatura în Rânca este de -1⁰.

