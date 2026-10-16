Doar românii și marocanii vor mai munci în aceste domenii! Meseria pe care spaniolii nu o mai vor

Românii și marocanii ar putea deveni viitorii crescători de animale din Spania, spune Manolo Cardo, un cioban de 61 de ani care practică transhumanța de când era adolescent.

Această meserie se confruntă cu mari dificultăți în Spania. Nu prea există tineri care să ducă tradiția mai departe, iar mulți dintre cei care încă o practică se apropie rapid de vârsta de pensionare.

Manolo, care are grijă de o turmă de aproximativ 1.600 de oi, se pregătește să parcurgă din nou 401 kilometri pe jos. E o călătorie lungă, de 23 de zile, pe care o face alături de fiica sa, fratele său și câțiva apropiați. CITEȘTE articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.