Doi părinți din Arad, acuzați că și-au abuzat copiii ani la rând

Procurorii din Ineu au finalizat ancheta într-un caz de abuz asupra a doi copii, trimițând în judecată un bărbat aflat în arest preventiv și o femeie cercetată în libertate.

Potrivit anchetatorilor, pe parcursul mai multor ani, cei doi părinți i-au supus pe copii la abuzuri fizice și psihice.

Minorii erau obligați să muncească la o stână de oi, erau agresați, amenințați și privați de hrană și îmbrăcăminte adecvate, deși familia avea resurse financiare.

Copiii erau, de asemenea, împiedicați să participe la toate orele de școală și erau privați de afecțiune și contact social. Procurorii susțin că aceste comportamente le-au pus în pericol dezvoltarea fizică și psihică.

Rechizitoriul a fost înaintat Judecătoriei Ineu pentru soluționare. Procurorii amintesc că trimiterea în judecată nu înlătură prezumția de nevinovăție.