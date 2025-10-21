Caz halucinant: Doi băieți, în vârstă de 9 și 10 ani, acuzați că au bătut și agresat sexual o fetiță de 5 ani

Incidentul a avut loc pe 13 septembrie, în timp ce victima se afla în grija unei rude. Fata a dispărut de la domiciliu la scurt timp după aceea, iar după o căutare intensă, a fost găsită câteva ore mai târziu de autorități pe un câmp din apropiere, scrie La Vanguardia.

După atac, găsită cu urme de strangulare

Mama minorei spune că au găsit-o pe fiica ei inconștientă, acoperită de sânge, cu părul smuls, plină de vânătăi, cu ochii plini de sânge și cu urme de strangulare.

Mama victimei, care era plecată pentru o intervenție medicală, a fost anunțată despre dispariția fiicei sale și s-a grăbit să ajungă la fața locului. Când a ajuns, și-a găsit fiica într-o ambulanță, într-o stare fizică șocantă.

„Inconștientă, plină de sânge, cu părul smuls de pe scalp, corpul acoperit de vânătăi, unghiile murdare de pământ, ochii plini de sânge, gâtul cu semne de strangulare, gura și buzele însângerate, zona intima plină de resturi și pământ și o umflătură mare pe cap”, a scris Kennibrew într-o scrisoare postată pe Facebook.

În postare, mama a dezvăluit și detalii despre atac. Conform relatării sale, un grup de copii s-a apropiat de fată într-un mod prietenos, au luat-o de mână și au dus-o pe un câmp departe de casa ei.

Acolo, fata a fost bătută brutal până a rămas inconștientă, i smuls părul împletit, a fost agresată sexual și strangulată cu propria cămașă înainte de a fi lăsată în voia sorții. „Fiica mea nu arăta ca ea însăși. A fost tratată cu bestialitate. Este traumatizată”, s-a lamentat femeia, amintindu-și de primul moment în care a văzut-o.

După atac, copila a rămas internată în spital aproape o săptămână și, deși a reușit să se trezească, mama ei a spus că fata este încă traumatizată, are probleme cu somnul și necesită terapie. Având în vedere gravitatea evenimentelor și nevoia unui răspuns, mama a decis să-și facă publică povestea pe Facebook, Instagram și TikTok.