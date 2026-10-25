Doi tineri, de 16 și 33 de ani, răniți după ce au fost loviți de un cal la un târg din Suceava

Doi tineri, în vârstă de 16 și 33 de ani, au fost răniți după ce au fost loviți, duminică, de un cal la un târg organizat în comuna Satu Mare, județul Suceava.

La fața locului au fost trimise două echipaje de tip B2 ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), de la substația Rădăuți, și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă (TIM) din Suceava.

La sosirea echipajelor medicale, cei doi tineri erau conștienți și stabili. Tânărul de 16 ani avea un traumatism cranio-cerebral minor și o contuzie toracică. Acesta a fost transportat la Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU) Rădăuți.

Cel de-al doilea tânăr, în vârstă de 33 de ani, era confuz și prezenta un traumatism cranio-cerebral de nivel mediu. Acesta a fost transportat spre Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Suceava, iar pe traseu a fost preluat de echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă, care fusese trimis în întâmpinarea ambulanței SAJ.