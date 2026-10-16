Doi tineri din Hunedoara, reținuți după ce ar fi furat produse farmaceutice de 7.000 de lei

Cantitatea de produse farmaceutice a fost sustrasă pe parcursul a două jafuri petrecute în luna septembrie.

„În data de 06 octombrie a.c., reprezentanta unei farmacii cu punct de lucru în municipiul Hunedoara a sesizat Poliția Municipiului Hunedoara cu privire la faptul că, în cursul lunii septembrie a.c., mai exact în zilele de 9 și 12 septembrie, persoane necunoscute au sustras din farmacie mai multe produse farmaceutice, cauzând un prejudiciu de aproximativ 7000 de lei”, transmite IPJ Hunedoara.

În anchetarea celor două jafuri, polițiștii au identificat doi tineri: o tânăr de 29 de ani din municipiul Hunedoara și o tânără de 18 ani din Deva.

Tânărul de 29 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, în timp ce tânăra de 18 ani fusese deja încarcerată în centru Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva pentru o altă faptă.

Poliția Continuă cercetările sub coordonarea procurorului competent, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta și dispunerea măsurilor legale care se impun, potrivit IPJ Hunedoara.