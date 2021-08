Domenico Paviglianiti, „şeful şefilor” din gruparea mafiotă 'Ndrangheta, arestat la Madrid

Carabinierii din Bologna, în colaborare cu poliţia spaniolă, l-au arestat la Madrid pe fugarul din clanul 'Ndrangheta, Domenico Paviglianiti, în vârstă de 60 de ani.



Născut în San Lorenzo din Reggio Calabria, Paviglianiti este poreclit „şeful şefilor” încă din anii 1980 şi 1990.



Pe numele său exista un ordin de executare al unei pedepse de 11 ani, 8 luni şi 15 zile pentru infracţiuni de asociere de tip mafiot, crimă şi asociere care vizează traficul de droguri.



Paviglianiti a fost eliberat în octombrie 2019, pe baza unui calcul eronat al sentinţei. Părăsise Italia şi trăia în Spania.



Paviglianiti a jucat un rol principal în timpul aşa-numitului al doilea război mafiot, când împreună cu alte familii 'Ndrangheta din provincia Reggio Calabria a susţinut clanul De Stefano în sângeroasa luptă cu cea a Condello.



Măsura arestării rezultă dintr-un recurs la Curtea Supremă promovat de Autoritatea Judiciară, care a detectat un calcul eronat anterior al pedepsei, astfel încât să permită eliberarea lui Paviglianiti în octombrie 2019.



Cu acea ocazie, Paviglianiti a părăsit Italia şi îşi găsise refugiu în Spania, profitând de un circuit relaţional în acea ţară, consolidat prin traficul ilicit administrat acolo.



‘Ndrangheta desfăşoară operaţiuni în toată Europa, dar şi în alte ţări din afara continentului. Este considerată cea mai puternică grupare mafiotă din Italia tocmai ca urmare a amplorii globale pe care o are traficul său cu droguri.



La începutul acestui an, reţeaua a fost pe prima pagină în presa din întreaga lume odată cu debutul „procesului secolului” în Calabria, regiune considerată fieful acestei mafii. Sunt judecaţi aproape 350 de acuzaţi, sunt chemaţi 900 de martori ai acuzării şi 600 de avocaţi se ocupă de dosarele clienţilor lor.



Este cel mai mare proces de crimă organizată din ultimele decenii, iar acuzaţiile sunt dintre cele mai grave: asasinate, trafic de droguri, extorcare de fonduri şi spălare de bani. La audierea preliminară, a fost nevoie de trei ore numai pentru a citi numele celor implicaţi, iar procesul este aşteptat să dureze cel puţin un an.