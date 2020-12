Dominic Fritz a mai făcut un test COVID-19. Rezultatul anunţat de primarul Timişoarei

„După două zile de muncă la domiciliu, am făcut încă un test azi şi a ieşit tot negativ. Le-am făcut din precauţie: nu am fost contact direct pentru că am purtat masca”, a anunţat Dominic Fritz.

Primarul spune că va încerca şi în următoarele săptămâni să ţină cât de multe întâlniri online şi îşi încurajează colegii să lucreze în schimburi şi de acasă.

„Colegii mei evoluează bine. Ruben îmi spune că are doar dureri de muşchi, se odihneşte, dar speră că de săptămâna viitoare va putea să lucreze de acasă. Am trecut din nou pe lângă virus, iar ceea ce mă ţine în siguranţă este portul măştii. V-o recomand”, a anunţat primarul.

Dominic Fritz a anunţat joi că intră în izolare după ce a intrat în contact cu două persoane infectate.