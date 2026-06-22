Două copile s-au electrocutat la ștrand, în Băile Felix

Incidentul a avut loc duminică seara, în jurul orei 18.00.

Cele două fetițe s-au electrocutat în incinta unui ștrand din stațiunea Băile Felix, județul Bihor.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Băile Felix, care au identificat cele două minore, de 9, respectiv 11 ani, ambele din municipiul Oradea, județul Bihor.

„Din primele investigații efectuate de polițiști a rezultat că, în timp ce se afla într-un spațiu amenajat cu jocuri de divertisment din incinta ștrandului, minora de 9 ani, aflată împreună cu părinții săi, ar fi utilizat un simulator de motocicletă, care funcționa pe bază de fise, moment în care ar fi suferit un șoc electric la nivelul unei mâini. Minora de 11 ani ar fi intervenit pentru a o ajuta să coboare de pe acesta, apoi minora de 9 ani ar fi căzut de pe aparat. În urma evenimentului, minorele de 9 și 11 ani au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale și efectuarea unor investigații de specialitate”, a transmis Poliția Bihor.

Fetele au fost duse la spital și sunt în stare stabilă.

Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Stațiunii Băile Felix continuă cercetările, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei și împrejurărilor producerii evenimentului.

De asemenea, polițiștii au informat reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor și ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Bihor, în vederea efectuării verificărilor specifice, conform competențelor legale.