Două persoane ucise în urma unui atac cu drone ucrainene asupra regiunii Kursk

Sursa foto: Hepta
Iris Duțescu
16 aug. 2025, 16:59, Social

Două persoane, un bărbat de 52 de ani și fiul său de 13 ani, au fost ucise sâmbătă într-un atac cu drone ucrainene asupra regiunii Kursk din Rusia, a declarat guvernatorul acesteia.

Într-o declarație publicată pe Telegram, guvernatorul regiunii Kursk, Alexander Khinshtein, a transmis că cei doi au fost uciși când mașina lor a luat foc în urma unui atac cu drone, potrivit The Guardian.

Khinshtein a spus că atacul a avut loc în districtul Rylsk, o zonă de frontieră aproape de partea regiunii Kursk ocupată de Ucraina între august 2024 și martie 2025.