Două persoane ucise în urma unui atac cu drone ucrainene asupra regiunii Kursk

Două persoane, un bărbat de 52 de ani și fiul său de 13 ani, au fost ucise sâmbătă într-un atac cu drone ucrainene asupra regiunii Kursk din Rusia, a declarat guvernatorul acesteia.

Într-o declarație publicată pe Telegram, guvernatorul regiunii Kursk, Alexander Khinshtein, a transmis că cei doi au fost uciși când mașina lor a luat foc în urma unui atac cu drone, potrivit The Guardian.

Khinshtein a spus că atacul a avut loc în districtul Rylsk, o zonă de frontieră aproape de partea regiunii Kursk ocupată de Ucraina între august 2024 și martie 2025.