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Două refugii montane vor fi instalate în Argeș, în Munții Făgăraș și pe Vârful Bătrâna | Turiștii vor avea acces pe bază de cod

Salvamont Argeș a primit două refugii montane care vor fi amplasate în Munții Făgăraș, la Lacul Galbena, și în Masivul Iezer, pe Vârful Bătrâna.
Două refugii montane vor fi instalate în Argeș, în Munții Făgăraș și pe Vârful Bătrâna | Turiștii vor avea acces pe bază de cod
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Luiza Moldovan
13 oct. 2026, 15:21, Social
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Noile adăposturi vor putea găzdui până la patru persoane fiecare și vor avea energie electrică, Wi-Fi și posibilitatea de încărcare a telefoanelor, anunță Salvamont Argeș.

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Accesul se va face printr-un cod unic, obținut după un apel la 112.

Refugiile au fost oferite cu sprijinul Lions România și al Departamentului pentru Situații de Urgență, în cadrul proiectului național „Refugiile Speranței”.

Transportul lor în zonele montane va fi asigurat cu ajutorul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Cum vor putea intra turiștii în refugii

Potrivit informațiilor transmise de organizatori, turiștii vor putea solicita accesul prin apel la numărul unic de urgență 112.

Apelul va fi direcționat către Salvamont Argeș, iar persoanele care solicită acces vor primi un cod unic, valabil 12 ore.

Fiecare refugiu va avea o capacitate de până la patru persoane. Pe lângă adăpost, turiștii vor putea folosi energia electrică, rețeaua Wi-Fi și prizele pentru încărcarea telefoanelor.

Refugiile sunt destinate situațiilor în care oamenii au nevoie de un loc sigur în zonele montane, inclusiv în condiții dificile.

Informațiile comunicate nu precizează însă dacă accesul va fi permis și în alte situații decât cele de urgență.

Unde vor fi amplasate cele două refugii

Un refugiu va ajunge în Munții Făgăraș, în zona Lacului Galbena, iar celălalt va fi instalat în Masivul Iezer, pe Vârful Bătrâna.

Pentru transportul echipamentelor în aceste zone va fi folosit un elicopter al Inspectoratului General de Aviație.

Cele două refugii sunt numerotate 6 și 7 în cadrul proiectului „Refugiile Speranței”, derulat la nivel național de Districtul 124 Lions România. Programul prevede instalarea a 12 refugii montane în total.

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