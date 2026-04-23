Earth Day. „Nu mai avem voie să greșim!” – apel radical pentru responsabilitate, lansat la Palatul Parlamentului

Într-un context global în care presiunea asupra resurselor și crizele de mediu se adâncesc, discuțiile au depășit nivelul declarațiilor și au pus accent pe necesitatea acțiunii imediate.

Inițiatorul evenimentului, Lavinia Șandru, a transmis un mesaj ferm: „Nu mai avem voie să greșim. Este momentul să ne asumăm responsabilitatea și să ne gândim serios la ce lăsăm în urmă. Viitorul nu se mai construiește din vorbe”.

Dan Constantin, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), a subliniat rolul comunicării: „Dacă nu vorbim zilnic despre aceste probleme, ele nu vor deveni niciodată priorități reale.”

De altfel, Florin Lixandru, Inspector General al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a evidențiat rolul educației: „Nu mai discutăm despre riscuri, ci despre realități. Educația este singura care poate schimba această direcție”, iar Anca Marinescu, Director Comunicare și Corporate Affairs RetuRo, a oferit un exemplu concret: „Am arătat că se poate. Atunci când există colaborare, rezultatele apar și schimbarea devine reală”.

Printre cei care au luat cuvântul s-a aflat și Bogdan Ciucă, președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, care a adus o perspectivă personală și a ținut să precizeze faptul că „Responsabilitatea nu mai este o opțiune. Este o obligație față de copiii noștri”.

Cosmin Tabără, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport, a atras atenția asupra rolului fiecăruia: „Totul începe cu noi. Dacă nu înțelegem impactul acțiunilor noastre, nu putem schimba nimic”.

Bogdan Ionescu, director educațional al Academiei Da Vinci, a punctat o problemă esențială:

„Suntem mai informați ca niciodată, dar mai puțin uniți. Fără colaborare, nu există viitor.”

Florentina Gherghiceanu, consilier general, a evidențiat blocajele sistemice: „Nu lipsa ideilor este problema, ci lipsa consecvenței. Aici pierdem cel mai mult.”

Cristian Roșu, analist politic, a transmis un avertisment puternic: „Industria fast fashion nu mai este doar o problemă de consum, ci una majoră de mediu. Trăim într-o cultură a risipei accelerate, iar impactul este uriaș. Nu mai vorbim doar despre consum, ci despre o criză reală a resurselor.”

În timp ce antreprenorul Ionuț Botorogeanu a subliniat că „Viitorul nu vine de la sine. Se decide în fiecare zi, prin alegerile pe care le facem”, Mihaela Filip, psiholog, a explicat dimensiunea profundă a crizei: „Responsabilitatea nu apare doar din informație, ci din conștientizare. Fără această schimbare interioară, nu putem vorbi despre progres real.”

Adela Fekete, profesor la Universitatea Ecologică din București, a subliniat rolul educației:

„Trebuie să formăm generații care înțeleg și își asumă responsabilitatea pentru viitor.”

Participanții la evenimentul „Earth Day – The Day After Tomorrow” au transmis și un mesaj final, afirmând că ”nu mai este loc de ezitare. Viitorul se decide acum”.