Earth Day. „Nu mai avem voie să greșim!” – apel radical pentru responsabilitate, lansat la Palatul Parlamentului

Ziua Pământului a fost marcată la București printr-un mesaj direct: România nu își mai permite să amâne deciziile care țin de viitor. În cadrul conferinței „Earth Day – The Day After Tomorrow”, organizată la Palatul Parlamentului, participanții au vorbit deschis despre responsabilitate, dar mai ales despre lipsa ei.
Earth Day. „Nu mai avem voie să greșim!” – apel radical pentru responsabilitate, lansat la Palatul Parlamentului
23 apr. 2026, 10:15, Social

Într-un context global în care presiunea asupra resurselor și crizele de mediu se adâncesc, discuțiile au depășit nivelul declarațiilor și au pus accent pe necesitatea acțiunii imediate.

Inițiatorul evenimentului, Lavinia Șandru, a transmis un mesaj ferm: „Nu mai avem voie să greșim. Este momentul să ne asumăm responsabilitatea și să ne gândim serios la ce lăsăm în urmă. Viitorul nu se mai construiește din vorbe”.

Dan Constantin, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), a subliniat rolul comunicării: „Dacă nu vorbim zilnic despre aceste probleme, ele nu vor deveni niciodată priorități reale.”

De altfel, Florin Lixandru, Inspector General al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a evidențiat rolul educației: „Nu mai discutăm despre riscuri, ci despre realități. Educația este singura care poate schimba această direcție”, iar Anca Marinescu, Director Comunicare și Corporate Affairs RetuRo, a oferit un exemplu concret: „Am arătat că se poate. Atunci când există colaborare, rezultatele apar și schimbarea devine reală”.

Printre cei care au luat cuvântul s-a aflat și Bogdan Ciucă, președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, care a adus o perspectivă personală și a ținut să precizeze faptul că „Responsabilitatea nu mai este o opțiune. Este o obligație față de copiii noștri”.

Cosmin Tabără, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport, a atras atenția asupra rolului fiecăruia: „Totul începe cu noi. Dacă nu înțelegem impactul acțiunilor noastre, nu putem schimba nimic”.

Bogdan Ionescu, director educațional al Academiei Da Vinci, a punctat o problemă esențială:
„Suntem mai informați ca niciodată, dar mai puțin uniți. Fără colaborare, nu există viitor.”

Florentina Gherghiceanu, consilier general, a evidențiat blocajele sistemice: „Nu lipsa ideilor este problema, ci lipsa consecvenței. Aici pierdem cel mai mult.”

Cristian Roșu, analist politic, a transmis un avertisment puternic: „Industria fast fashion nu mai este doar o problemă de consum, ci una majoră de mediu. Trăim într-o cultură a risipei accelerate, iar impactul este uriaș. Nu mai vorbim doar despre consum, ci despre o criză reală a resurselor.”

În timp ce antreprenorul Ionuț Botorogeanu a subliniat că „Viitorul nu vine de la sine. Se decide în fiecare zi, prin alegerile pe care le facem”, Mihaela Filip, psiholog, a explicat dimensiunea profundă a crizei: „Responsabilitatea nu apare doar din informație, ci din conștientizare. Fără această schimbare interioară, nu putem vorbi despre progres real.”

Adela Fekete, profesor la Universitatea Ecologică din București, a subliniat rolul educației:
„Trebuie să formăm generații care înțeleg și își asumă responsabilitatea pentru viitor.”

Participanții la evenimentul „Earth Day – The Day After Tomorrow” au transmis și un mesaj final, afirmând că ”nu mai este loc de ezitare. Viitorul se decide acum”.

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Uniunea ipocriziei! USR își face imagine pe spinarea pacienților. Susține că a corectat o nedreptate, numai că nedreptatea aparține Guvernului Bolojan, din care face parte
Gandul
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Prima imagine cu bombardierul nuclear B-21 Raider în zbor. „Arma viitorului” menită să asigure supremația SUA în fața Chinei
Libertatea
Descoperirea IREALĂ făcută de un medic în corpul unei femei. A trăit 30 de ani cu obiectul străin: „Migrase și stătea cuminte în plămân”
CSID
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor